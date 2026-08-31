“Para mí era traicionar a Carlos”: Grecia Quiroz responde a señalamiento por el caso de Carlos Manzo y su futuro político | VIDEO

“Si hay alguien que quiere que se esclarezca el asesinato de Carlos soy yo”. Morena le declaró la guerra a Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo; temen que llegue a la gubernatura del estado. Hoy la señalan e investigan por el terrible asesinato de su esposo aquel 1 de noviembre del 2025.

La funcionaria aseguró y dejó en claro que siempre ha estado en toda la disposición de colaborar con la Fiscalía.

“Le tienen miedo a que la gente se está organizando, a que la gente verdaderamente está despertando (...) Eso les causa mucho temor”, explica Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

”Para mí era traicionar a Carlos”: Grecia Quiroz admite querer buscar la gubernatura de Michoacán

“Fue un sueño que Carlos tenía, un sueño compartido”. En entrevista para Hechos AM, con Manuel López San Martín, la funcionaria afirmó que le gustaría ser gobernadora de Michoacán, ya que era un sueño que compartía con su esposo Carlos Manzo; sin embargo, asegura que esta decisión ha sido muy criticada.

“A su muerte, yo adquirí un compromiso muy grande demasiado grande que ha sido muy juzgado, criticado, un tema de golpeteo (...) Muchos dicen, que lo más fácil hubiera sido que te fueras con tu hijo, resguardarlos y olvidarte de todo el tema político, pero para mí era traicionar hasta cierta parte a Carlos”, compartió la funcionaria.