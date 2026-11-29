Trágica mañana en CDMX. En las primeras horas de este 29 de noviembre, se reportó la muerte de una conductora tras estrellarse contra un microbús estacionado en calles de la alcaldía Iztapalapa; la unidad quedó completamente destrozada.

El accidente ocurrió sobre el Eje 5 Sur, en la colonia La Purísima.

Choque en vía rápida de Iztapalapa moviliza a peritos y pone foco en vehículos estacionados

Los primeros indican que la víctima de 35 años de edad, que aparentemente es una mujer, terminó debajo de la unidad de transporte público, dejando la parte frontal del automóvil completamente destrozado.

Elementos policiales acudieron al lugar de los hechos para resguardar la zona mientras los servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Se trata de una vialidad de circulación rápida, por lo que la presencia de vehículos detenidos puede representar un riesgo para quienes transitan por la zona.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima; se desconoce si familiares o personas cercanas a la automovilistas ya fueron avisados.

Estacionamiento de microbuses en Eje 5 Sur bajo la lupa tras mortal accidente en Iztapalapa

El mortal accidente en Iztapalapa pone la atención sobre el estacionamiento de autobuses y microbuses en el tramo de Eje 5 Sur, donde las unidades permanecen a lo largo del día y la madrugada.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el accidente y si existió alguna responsabilidad relacionada con las condiciones en las que se encontraba estacionada la unidad de transporte público.