Motín en cárcel de Ecuador deja al menos 15 presos muertos

En el más reciente acto de violencia en una cárcel de Ecuador, al menos 15 presos murieron y otros 21 resultaron heridos durante un motín reportado el pasado lunes 3 de septiembre en Latacunga, informó la agencia penitenciaria nacional (SNAI).

La dependencia añadió que las autoridades de Ecuador ya trabajan para identificar los cuerpos de los 15 presos que murieron durante el motín. Oswaldo Coronel, gobernador de la provincia de Cotopaxi, que incluye Latacunga, indicó que ya se restableció la seguridad en la cárcel.

Oswaldo Coronel informó que 14 de los 21 heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Latacunga, donde fueron atentidos por médicos.

Huyen por su vida. Así escapan los privados de libertad para no morir en el nuevo amotinamiento ocurrido en la cárcel de Latacunga, Cotopaxi. El @SNAI_Ec aún no confirma cuántos asesinados y heridos existen. Tampoco confirman la muerte de Leandro Norero alias "El Patrón". pic.twitter.com/zUugNRhtdL — Ecuadorplay (@EcuadorPlay) October 3, 2022

Motines en cárceles de Ecuador

El pasado mes de mayo se reportó el primer acto de violencia del año en la cárcel de Santo Domingo en Ecuador, donde murieron 43 presos durante un enfrentamiento.

Dos meses después, en julio, otros 13 presos fueron asesinados en la misma cárcel de Ecuador en un segundo motín.

Además, el año pasado, 316 presos murieron durante motines en varias cárceles de todo el Ecuador.

El gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso atribuye la violencia en las cárceles del país a peleas entre bandas por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el sistema penitenciario de Ecuador está arruinado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones en las que viven todo los reclusos del país.

Las cárceles de Ecuador albergan a unas 33 mil 500 personas y superan en un 11.3% por ciento su capacidad máxima, según cifras oficiales.

