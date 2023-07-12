Comienza recolección de firmas de aspirantes del Frente Amplio por México

Este miércoles 12 de julio comienza el proceso de recolección de firmas para los 13 aspirantes a ser el Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

Hasta el 5 de agosto, deberán de recopilar 150 mil firmas en al menos 17 entidades de la República Mexicana, en un rango de mil a 2 mil a través de una plataforma digital. El próximo 9 de agosto se dará a conocer a los aspirantes que cumplieron con la meta y pasan a la etapa 2.

¿Quiénes son los 13 aspirantes en el proceso de Va por México?

Esta es la lista de los 13 aspirantes que deberán de recopilar las 150 mil firmas:

1. Silvano Aureoles

2. Santiago Creel

3. Enrique de la Madrid

4. José Jaime Enrique Félix

5. Xóchitl Gálvez Ruiz

6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

7. Ignacio Loyola Vera

8. Miguel Ángel Mancera

9. Beatriz Paredes Rangel

10. Jorge Luis Preciado Rodríguez

11. Gabriel Quadri

12. Israel Rivas

13. Sergio Iván Torres Bravo

13 de 33 aspirantes pasan a la siguiente ronda del proceso de Va por México|Twitter @g_quadri

Aspirantes se encuentran listos para recolectar las 150 mil firmas

La senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, compartió desde el pasado martes 11 de julio que comenzaría con la recolección de firmas y pidió a las personas que se registraran como voluntarios para conseguir las rúbricas necesarias para completar con su registro a ser la Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

"Te agradezco que me compartas tus datos para que mi equipo entre en contacto contigo y te avise de todos los detalles del proceso de recolección de firmas y así te actives y juntos lo logremos", refiere en su página.

Por su parte, Enrique de la Madrid mencionó que el día de ayer inició una serie de visitas por todo el país para invitar a los ciudadanos a colaborar para recabar las firmas y llegar al puesto.

¿Cuál será la segunda etapa en proceso de Va por México?

Una vez terminado el proceso de recolección de firmas, misma que termina el próximo 9 de agosto; tan solo un día después se realizará el Primer Foro en el que aquellos que se registraron presentarán su visión de México.