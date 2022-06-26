Mr. Happy Face es considerado el perro más feo del mundo

Este sábado se realizó el popular concurso “El perro más feo del mundo” en Petaluma, California y el ganador fue un perro de 17 años llamado Mr. Happy Face, a quien describieron como “un extraterrestre” en el refugio donde se recuperó.

Y aunque los jueces lo consideraron el “perro más feo mundo”, para su dueña, Jeneda Benally, de 48 años, es el perro más adorable que existe y su belleza interior es lo más importante para ella.

“Se siente increíble que se reconozca la verdadera belleza interior y eso es simplemente increíble, Así que no sé si siento que tengo el perro más feo del mundo, sé que tengo el perro más adorable del mundo”, indicó la duela de Mr. Happy Face.

Mr. Happy Face sorprendió a todos los jueces con su apariencia, pues tiene la cabeza torcida, una fila de pelo gris en la cabeza, mientras el resto de su cuerpo está pelón y lleno de granos.

|Reuters

"Mr. Happy Face es maravilloso. Me encanta su cabeza torcida, su cuerpo sin pelo. Tiene granos. Y es simplemente adorable pero feo al mismo tiempo", dijo el Dr. Dave Rupiper, uno de los jueces y veterinario local en East Hospital de animales de Petaluma.

Quiénes son los otros perros más feos del mundo

Wild Thang, un pequinés de seis años con más pelo que cuerpo y sin dientes para mantener la lengua en la boca, ganó el segundo lugar del concurso "El perro más feo del mundo", mientras que un Blue Factor Brussels Griffon de 12 años llamado Monkey ganó el tercero.

Otros concursantes incluyeron a un mexicano sin pelo llamado Morita, quien fue encontrado en las calles de Puerto Peñasco, México, y llevado a Estados Unidos a través de la organización de rescate de Santa Rosa, Compasión sin Fronteras.

También compitieron contra Mr. Happy Face por el puesto del "El perro más feo del mundo" un par de pugs, ambos accidentalmente rescatados por separado de Asia y que ahora viven en el Pug Hotel Senior Sanctuary en el condado de Sonoma.

