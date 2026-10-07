¿Qué pasó con el delfín nariz de botella? Profepa inspecciona recinto en Sonora

La muerte de un delfín nariz de botella en cautiverio llevó a la Profepa a realizar una visita de verificación en un recinto de Sonora, donde busca esclarecer qué ocurrió con el ejemplar.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lleva a cabo una visita de verificación en el Delfinario Sonora para recabar información sobre el fallecimiento de un ejemplar de delfín nariz de botella que se encontraba en cautiverio.

De acuerdo con la Profepa, la visita se realiza los días 5 y 6 de octubre en el predio o instalación que maneja Vida Silvestre Delfinario de Sonora. Durante estas diligencias, inspectores solicitan la documentación necesaria para conocer las circunstancias relacionadas con el fallecimiento del ejemplar.

¿Qué información solicitó Profepa? Como parte de la verificación, la dependencia solicitó los resultados de la necropsia practicada al delfín, con el objetivo de determinar la causa de muerte.

También fueron requeridos estudios complementarios de laboratorio, así como las bitácoras correspondientes a los últimos 135 días, entre ellas las relacionadas con:



Trabajo

Alimentación

Comportamiento

Atención veterinaria

Calidad del agua

Toda la información que se le de a la Profepa será revisada como parte de las acciones para conocer lo que pasó realmente con el delfín nariz de botella en el recinto de Sonora.