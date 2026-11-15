Muere el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara

Este 15 de noviembre se reportó la muerte del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, fundador y líder del extinto Cártel de Guadalajara que se creó en la década de los años 80.

El 13 de noviembre de 2026, el capo había sido trasladado del penal de Puente Grande, en Jalisco, a un hospital privado por complicaciones de salud.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue hospitalizado de emergencia

Félix Gallardo, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, fue trasladado al hospital de forma urgente el pasado 13 de noviembre.

El capo presentó algunas complicaciones médicas al tener baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Para su traslado al hospital se desplegó un dispositivo de seguridad amplio en el que se utilizaron vehículos blindados.

El capo perdió la vista en uno de sus ojos y también la audición en uno de sus oídos.

🚨 Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Guadalajara, Jalisco, tras presentar complicaciones médicas en el penal de Puente Grande.



El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad.… pic.twitter.com/xad5nNcvhw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

¿Quién era el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo?

Lo apodaban “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, pero antes de ser narcotraficante era policía en Culiacán, Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946.

Posteriormente, entre 1963 y 1968, trabajó como guardaespaldas de los hijos del gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

Estados Unidos lo acusó de estar implicado en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Fue detenido el 8 de abril de 1989 en la residencia Jardines del Bosque en Guadalajara con varias armas de alto calibre y 40 gramos de cocaína en su poder.

Era buscado desde 1971 por actividades relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con un documento publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Comenzó a tener contacto con narcotraficantes del Cártel de Medellín, lo que le permitió traficar cocaína a la unión americana.

La DEA señaló que solicitó a la Policía Judicial Federal Mexicana (PJFM) que considerara a los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Miguel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo como sospechosos del secuestro de “Kiki” Camarena.

Miguel Ángel Félix Gallardo creó una red que incluía a la familia Arellano Félix y a numerosos líderes de organizaciones de narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos” y Joaquín “El Chapo” Guzmán, publicó el Departamento de Justicia de EU.

Incluso señaló que los siete hermanos y cuatro hermanas Arellano Félix heredaron la operación de su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, tras su arresto en 1989 por el asesinato del agente “Kiki” Camarena.

En 2017 fue hallado culpable de los delitos de de acopio de armas, cohecho y contra la salud y le dictaron 40 años de cárcel, mientras que por el homicidio del agente estadounidense recibió 37 años.