El día que “El Señor de los Cielos” intentó cambiarse el rostro y desató el terror entre médicos

La muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos", sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos de la historia del narcotráfico en México. El capo, intentó borrar su identidad mediante una cirugía estética sin embargo murió durante la cirugía y el destino de los médicos involucrados fue fatal.

El 4 de julio de 1997, Carrillo Fuentes ingresó a un Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México para someterse a un procedimiento con el que buscaba modificar sus facciones y escapar del cerco de las autoridades. Sin embargo, nunca salió con vida del quirófano.

¿Por qué Amado Carrillo quería cambiarse el rostro?

En aquel momento, el líder del Cártel de Juárez era uno de los hombres más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. La presión sobre su organización aumentaba y, según distintas investigaciones, decidió recurrir a una cirugía plástica para cambiar su apariencia y desaparecer del radar.

La versión oficial señaló que murió por complicaciones derivadas de la anestesia durante una intervención que incluía liposucción, remodelación facial y otros procedimientos estéticos. No obstante, desde entonces surgieron teorías que apuntaban a un posible asesinato o incluso a un supuesto montaje para fingir su muerte.

La extraña muerte de los médicos que participaron en la operación de "El Señor de los Cielos"

Meses después, tres de los cirujanos relacionados con la operación fueron encontrados sin vida, con señales de tortura, dentro de tambores metálicos en una carretera. Ese hallazgo alimentó la versión de que alguien buscó silenciar a quienes conocían lo ocurrido dentro del quirófano. Los médicos fueron identificados como Jaime Godoy, Carlos Humberto Ávila y Ricardo Reyes.

Hasta hoy no existe una explicación definitiva sobre esas muertes ni sobre lo que realmente pasó durante la intervención médica.

¿Qué pasó con el cuerpo de “El Señor de los Cielos”?

El cadáver fue identificado por familiares, supuestamente no pudieron trasladarlo en el ataúd, lo tuvieron que meter a una bolsa negra y posteriormente colocarlos ahora sí en el féretro y sepultarlo en Sinaloa. Aun así, durante años persistieron rumores que aseguraban que Carrillo Fuentes seguía con vida y todo se trató de un montaje para que lo dejaran de perseguir las autoridades.

Las versiones oficiales siempre sostuvieron que el capo murió durante la cirugía, aunque las circunstancias que rodearon el procedimiento y la muerte de los médicos mantuvieron viva una historia que, casi tres décadas después, continúa despertando interés.

¿Quién fue "El Señor de los Cielos"?

Amado Carrillo Fuentes, fue un poderoso narcotraficante mexicano líder del Cártel de Juárez durante la década de 1990. Se ganó el apodo de "El Señor de los Cielos" por construir una enorme flota de aviones Boeing, los cuales utilizaba para transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

