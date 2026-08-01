Muere en una avalancha el alpinista Nirmal Purja: famoso por romper el récord de escalar las 14 montañas más altas en menos tiempo

El mundialmente famoso alpinista nepalí Nirmal Purja, conocido popularmente como Nims Dai, falleció este sábado 1 de agosto de 2026 tras ser sepultado por una avalancha en la montaña Broad Peak, ubicada en el norte de Pakistán. La confirmación de su deceso fue emitida por la Fundación Nimsdai, organización que el propio escalador fundó en 2022, luego de que un desprendimiento de nieve y rocas sorprendiera a una expedición de diez personas a más de 8.000 metros de altitud en la cordillera del Karakórum.

El accidente se cobró la vida de al menos cuatro montañistas confirmados, entre ellos Nirmal Purja, la alpinista omaní Nadhira Al Harthy, el guía nepalí Pur Bahadur Gurung y la estadounidense Sarah Mallory Geis. Las autoridades del Club Alpino de Pakistán y los equipos de rescate locales continúan con las labores de búsqueda de otros seis miembros del grupo que permanecen desaparecidos, en medio de severas advertencias por el alto riesgo de nuevos desprendimientos en la zona.

🇵🇰: Nims Purja Among 10 Climbers Missing After Avalanche Strikes Broad Peak



Renowned Nepali-British climber Nirmal Purja was among a group of 10 mountaineers who lost contact after an avalanche struck Broad Peak (8,047 m), the world’s 12th-highest mountain in Pakistan’s… pic.twitter.com/7T6Me6pqvq — World In Last 24hr (@world24x7hr) August 1, 2026

Del Ejército Británico a los récords mundiales

Nirmal Purja, de 43 años de edad, nació en el distrito de Myagdi, en Nepal, dentro de una familia de tradición Gurkha, soldados disciplinados y comprometidos en el combate. En 2003 se incorporó a las Fuerzas Armadas del Reino Unido y posteriormente se integró a las fuerzas especiales de la marina británica (SBS).

Durante sus 16 años de servicio militar desarrolló la pasión por el montañismo extremo, disciplina en la que logró un reconocimiento global masivo tras completar en 2019 la ascensión de los 14 picos más altos del planeta, en su célebre Project Possible, escalando las 14 cumbres de más de 8,000 metros en apenas seis meses y seis días, destruyendo el récord previo de casi ocho años y quedando inmortalizado en el documental 14 Cumbres: Nada es imposible. Exintegrante de las fuerzas especiales del Ejército Británico (SBS), el montañista nepalí también hizo historia en enero de 2021 al liderar el primer ascenso invernal registrado al K2, la segunda montaña más alta y peligrosa del mundo. Además de ostentar múltiples récords Guinness por completar las cumbres del Everest, Lhotse y Makalu en tiempos récord, Purja dedicó su relevancia internacional a visibilizar y dignificar el trabajo de los guías sherpas de Nepal, transformándose en una de las figuras más influyentes en la historia de la alta montaña.

Su última expedición en territorio pakistaní no estaba planeada originalmente a gran escala. Tras haber alcanzado la cumbre del Gasherbrum II el pasado 21 de julio de 2026, Purja decidió intentar la cima del Broad Peak con el objetivo de convertirse en la primera persona en la historia en escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros en dos ocasiones sin la ayuda de oxígeno complementario. Su trayectoria pública también se caracterizó por la constante defensa del trabajo de los guías sherpas de Nepal en el panorama internacional.

THE MISSION SHIFTS. THE COMPASS HOLDS.



This was never the plan. Initially, the plan was to climb just G2. But just before setting off for Pakistan, I ran the numbers on my 8000m summits. That’s when it hit me: if I tick off Broad Peak whilst I’m here , only one remains “Cho… pic.twitter.com/rovJzFcazP — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 27, 2026

Una avalancha acabó con un ícono del alpinismo

Las labores de búsqueda en el Broad Peak avanzan bajo condiciones meteorológicas adversas y extremas complejidades logísticas. Portavoces del Club Alpino de Pakistán precisaron que las posibilidades de hallar con vida a los seis alpinistas restantes son reducidas debido a la inestabilidad de las capas de nieve acumuladas en la ladera de la montaña.

El fallecimiento de Nirmal Purja y sus compañeros de expedición generó muestras de dolor dentro de la comunidad del alpinismo a nivel mundial. Distintas organizaciones deportivas de Nepal, Pakistán y el Reino Unido han destacado el legado de Purja en la promoción del deporte de aventura, mientras las autoridades gubernamentales de la región de Gilgit-Baltistán coordinan la evacuación de los cuerpos recuperados y la asistencia a las familias de las víctimas.