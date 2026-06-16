¡Segunda tragedia en Brasil! Senderista muere al caer de un acantilado tan sólo días después de la víctima del salto de bungee sin cuerda

Dos graves accidentes vinculados a actividades de turismo de aventura conmocionaron a Brasil en menos de 24 horas. El caso más reciente ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, cuando Rosemary Suzart García, una senderista de 59 años originaria de Río de Janeiro, falleció tras caer desde un acantilado de aproximadamente 30 metros de altura en la zona ecológica de Grutas do Spar, en el municipio de Maricá.

El deceso de García se sumó a otra tragedia ocurrida el sábado en el estado de São Paulo, donde una joven de 21 años perdió la vida al saltar desde un puente ferroviario en una atracción de bungee jumping que operaba sin los sistemas de sujeción correspondientes.

Cayó al vacío durante una caminata

El accidente en Maricá se registró mientras la víctima realizaba una excursión junto a un grupo numeroso de personas. De acuerdo con testimonios recabados por el medio local Globo, García se desvió levemente hacia un sendero secundario cercano a un mirador natural para aplicarse repelente contra insectos. Al levantar una pierna para esparcir el producto, perdió el equilibrio en un terreno empinado y resbaló hacia el vacío.

Giovani Maximino, un testigo presencial de los hechos, describió que la maniobra fue sumamente rápida y que el guía de la excursión reaccionó de inmediato lanzándose al suelo para intentar sujetar el brazo de la mujer. Sin embargo, el esfuerzo casi provoca que el propio guía fuera arrastrado por el borde, logrando salvarse únicamente al asirse de la raíz de un árbol cercano.

Al momento del percance, García portaba el equipo de seguridad recomendado para la ruta, que incluía casco, guantes y calzado de protección. Elementos del Cuerpo de Bomberos locales acudieron al sitio para realizar las maniobras de recuperación del cuerpo, mientras las autoridades policiales mantienen una investigación abierta para deslindar responsabilidades sobre la logística del trayecto.

Tan sólo días después de la negligencia en un salto de bungee

Este siniestro ocurrió a solo un día de otra muerte por negligencia en el sector de los deportes extremos en el país. El sábado 13 de junio, María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció tras caer desde una altura de 40 metros desde el denominado "Puente del Esqueleto", una estructura ferroviaria en desuso ubicada en la localidad de Limeira, São Paulo.

Grabaciones difundidas en redes sociales evidenciaron el momento en que el personal técnico de la empresa operadora trasladó a la joven hacia el borde de la estructura y procedió a realizar el lanzamiento sin haber fijado previamente la cuerda elástica al arnés de seguridad.

Las autoridades policiales del estado de São Paulo arrestaron a seis personas presuntamente implicadas en la operación del salto, incluyendo a tres trabajadores que se encontraban directamente en la plataforma de lanzamiento al momento del impacto fatal.

