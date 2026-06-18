Avalancha en Perú sepulta a guía mexicano y su esposa; rescatan a sobreviviente

Un hombre y una mujer murieron tras ser sepultados por una avalancha en Perú. Se trata del aplinista y guía mexicano Daniel Navarro y de su esposa, la canadiense Sandra Covone.

Se conoce que todo ocurrió luego de que se diera un desprendimiento de nieve a más de cinco mil 400 metros de altura mientras ascendían a la cumbre. Del grupo, sobrevivió un tercer montañista.

¿Cómo fue el accidente en el nevado Tocllaraju donde murió el alpinista mexicano?

Florentino Caldua, es el nombre del sobreviviente, mismo que dio alerta a través de un equipo satelital sobre lo ocurrido el miércoles. El hombre permanece atrapado y en espera de ser rescatado. Se sabe que el hombre sufrió de múltiples contusiones como era de esperarse ante un hecho de tal, magnitud.

Una de las problemáticas para llegar hasta el sobreviviente es que es una zona de difícil acceso, pues hablamos de Tocllaraju, una montaña nevada de la Cordillera Blanca en los Andes del Perú. Con sus 6034 m de altitud, es la decimoctava montaña más alta de la Cordillera Blanca y la trigésimo cuarta del Perú.

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Operativo de rescate en la Cordillera Blanca: ¿Qué pasó con el sobreviviente?

La razón por la que el acceso a esta montaña se ha vuelto cada vez más difícil es debido a que hay un retrocesos de los glaciares y por el aumento de los desprendimientos de hielo, tal como ocurrió en esta ocasión donde la pareja perdió la vida.

Se dio a conocer que el cuerpo del alpinista mexicano Daniel Navarro fue localizado y recuperado este jueves en el nevado, luego de la avalancha que también causó la muerte de su esposa, la canadiense Sandra Covone.

Guía de seguridad: ¿Cuáles son los riesgos del alpinismo y cómo prevenirlos?

El alpinismo es una disciplina de alta montaña que exige una planificación rigurosa y un respeto absoluto por la naturaleza. El cuidado básico primordial consiste en monitorear constantemente las condiciones meteorológicas y planificar la ruta con anticipación, asegurándose de contar con el equipo técnico adecuado (como crampones, piolet, cuerdas y ropa de alta montaña en capas) y un botiquín de primeros auxilios.

Además, nunca se debe ascender en solitario; contar con un guía certificado o compañeros experimentados es vital para mitigar los riesgos inherствеntes a la actividad.

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Por otro lado, la preparación física y la gestión del cuerpo son indispensables para evitar accidentes graves. Es fundamental realizar una aclimatación gradual para prevenir el mal agudo de montaña (soroche), ascendiendo a un ritmo pausado y manteniéndose hidratado constantemente, incluso si no se siente sed.

Conocer los propios límites, saber identificar los síntomas de fatiga extrema o hipotermia, y tener la madurez de emprender el descenso a tiempo si las condiciones empeoran, son las mejores herramientas de supervivencia en las alturas.

