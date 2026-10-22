¿Qué le pasó a Karina Vázquez? Investigan muerte de exreina de belleza de Tlaxcala

Luego de que el pasado 15 de octubre se reportara la muerte de Karina Vázquez, abogada de 28 años y exreina de belleza de Tlaxcala, el Gobierno del Estado confirmó que ya existe una investigación de la que no se descarta un posible feminicidio.

La ganadora de Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019 fue encontrada sin vida dentro de su casa, determinando que la causa de muerte habría sido por broncoaspiración, pero su familia rechazó esta versión.

¿Qué se sabe de la muerte de Karina Vázquez?

Karina fue localizada sin vida el 15 de octubre al interior de su departamento, ubicado en Jesús Tepactepec, Nativitas.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Armando “N” habría llamado al número de emergencias 911 después de que la joven ya no tuviera signos vitales.

A su llegada, los paramédicos confirmaron la muerte de la exreina de belleza, asegurando que presentaba señales de asfixia por broncoaspiración .

Investigan posible feminicidio por muerte de exreina de belleza en Tlaxcala

El pasado sábado 17 de octubre fue detenido Armando “N”, quien presuntamente habría sido la última persona en ver con vida a Karina. Sin embargo, su detención estaría relacionada con la presunta portación ilegal de armas.

De acuerdo con autoridades, en la vivienda se habrían localizado armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas, por lo que permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, José Antonio Martínez, coordinador de Comunicación Social del Estado, confirmó que existe una investigación en contra del hombre; pero no se le ha atribuido responsabilidad todavía por la muerte de la exseñorita Tlaxcala 2019.

Se informó que existen diversas líneas de investigación, entre ellas feminicidio, pero serán las mismas autoridades quienes determinen lo que realmente sucedió aquel día.

¿Quién era Karina Vázquez?

Karina tenía 28 años, era originaria de Chiautempan y en 2019 obtuvo el título de Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones.

Además de su participación en certámenes de belleza, se convirtió en abogada y se desempeñaba en su propio despacho jurídico, según dieron a conocer medios locales.

Familiares de la joven aseguraron que mucho de lo que circula en redes sociales carecen de veracidad, por lo que aseguran que no van a descansar hasta que se haga justicia.

“Nos llena de impotencia a los que conocimos a Kary, ya que a través de todas las mentiras dichas y hechas sólo desprestigia la imagen y el bonito recuerdo de quien en vida era mi hermana”, se pudo leer en un post de la familia.

