Exreina de belleza es asesinada en Polanco; investigan feminicidio

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza en Baja California, fue asesinada en un domicilio en la zona de Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

La mujer perdió la vida el 15 de abril de 2026, pero fue hasta este martes cuando el caso fue confirmado y por estos hechos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) inició una investigación.

¿Qué se sabe de la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza?

El caso de Carolina Flores ya se encuentra en manos de las autoridades, quienes informaron que se contó con una denuncia presentada el 16 de abril.

Luego de tomar conocimiento de los hechos, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

🚨 La exreina de belleza Carolina Flores Gómez, fue asesinada en un departamento de Polanco en Ciudad de México.



La Fiscalía investiga a su suegra, Erika María, quien fue candidata a regidora en Ensenada ☠️https://t.co/p4uL9BONSL pic.twitter.com/xgOPHjxbWR — Irving (@IrvingPineda) April 21, 2026

Buscan a persona que habría matado a exreina de belleza Carolina Flores

Tras darse a conocer esta muerte, se dio paso a las diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar y procesamiento de indicios.

La Fiscalía de la CDMX aseguró en una tarjtea informativa que reliza acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable.

Mientras que luego de la muerte de la exreinda de belleza de Baja California, se actuvó un protcolo para brindar atención a familiares de la víctima.

Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que:



Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

Fiscal de BC confirma muerte de exreina de Belleza

María Elena Andrade, fiscal general de Baja California, confirmó que se investiga la muerte de la exreina de belleza, caso por el cual se está trabajando en coordinación con la Fiscalía de CDMX.

"Efectivamente estamos en contacto, en proceso de contacto con la Fiscalía de la Ciudad de México, toda vez que los lametables hechos acontecieron allá; ponernos a la orden para apoyar en lo que se requiera en las investigaciones, así como con el tema de la familia que se encuentra en estos dolorosos trámites, en el proceso de la cristian sepultura de esta mujer".

La fiscal dijo que serán respetuosos de la investigación de la fiscalía capitalina, pero añadió que existe la apertura para que la dependencia de Baja California aporte datos que puedan esclarecer el crimen.