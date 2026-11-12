El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la primera actriz, cantante y conductora Regina Torné, ocurrido este 11 de noviembre a los 82 años de edad en la Ciudad de México.

Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales volvieron a poner la mirada en el caso por el cual su hija se encuentra cumpliendo una larga sentencia en prisión.

¿Quién fue la actriz y qué hay detrás del caso de su hija?

Quién fue Regina Torné y su legado en el cine

Regina Torné, cuyo nombre completo era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació en Villahermosa, Tabasco.

A lo largo de su trayectoria se ganó el reconocimiento del público y la crítica gracias a su participación en el cine de oro y cintas de culto con luchadores como Blue Demon.

Su papel más recordado fue el de Mamá Elena en la película Como agua para chocolate de 1992, interpretación por la que ganó el Premio Ariel a Mejor Actriz en 1993.

#ÚLTIMAHORA | Luto en el cine mexicano.



Murió a los 82 años la primera actriz Regina Torné.



Su pareja confirmó el fallecimiento en la CDMX.#QEPD 🕊️ pic.twitter.com/7QQKpN0U72 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

El caso de su hija Regina del Pilar en 2006

Tras confirmarse la muerte de la actriz, muchos recordaron la situación legal de su hija, Regina del Pilar Campos, quien cumple una sentencia en el penal de Santa Martha Acatitla.

El caso se remonta al 2006, cuando una mujer de nombre Maribel Flores Monroy fue interceptada llegando a su casa en Tlalpan, siendo estrangulada y su cuerpo abandonado en un terreno baldío de Magdalena Contreras.

¿De cuántos años es la condena de la hija de Regina Torné?

Las investigaciones de las autoridades apuntaron a un crimen pasional, ya que se descubrió que Regina del Pilar había mantenido una relación amorosa con el esposo de la víctima.

Testigos del caso complicaron la situación de la joven al declarar que el cuerpo de Maribel fue arrojado desde una camioneta que era manejada por ella, recibiendo una condena de 35 años de cárcel por homicidio calificado.

¿Regina Torné tenía comunicación con su hija?

Aunque en los primeros años del proceso y de su estancia en el reclusorio la primera actriz iba a visitarla con frecuencia, la relación cambió con el paso del tiempo.

Reportes sobre el caso dicen que desde hace unos años la actriz dejó de ir a visitarla al penal femenil ubicado en la Ciudad de México.

La voz de Danna sigue dando de qué hablar y ahora suena para grabar su propia versión de “La gata bajo la lluvia”.



Lamentamos la partida de la actriz Regina Torné, quien participó en 34 películas y numerosas telenovelas. Y la familia de Valentín Elizalde rechaza la realización… pic.twitter.com/9ety8WuqhY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

¿De qué murió la actriz Regina Torné?

Hasta el momento la familia no ha detallado las causas específicas de su fallecimiento ni si padecía alguna enfermedad previa, dejando un vacío importante en la televisión, el teatro y el cine nacional.