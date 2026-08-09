Encuentran tres cuerpos abandonados en Hermosillo, Sonora; todo apunta a crimen pasional

Este domingo 9 de agosto, la Fiscalía del Estado de Sonora dio más detalles sobre el hallazgo de tres cuerpos sin vida en una camioneta de lujo en Hermosillo, la cual abandonaron.

Después del hallazgo de dos hombres y una mujer sin vida con impactos de arma de fuego, la Fiscalía indicó que la razón de los hechos sería un crimen pasional.

Encuentran tres cuerpos en Hermosillo

Los hechos comenzaron en las primeras horas del sábado 8 de agosto. Las autoridades recibieron el reporte de una camioneta de lujo estacionada en el cruce del bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri.

Cuando revisaron el coche, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres personas con lesiones hechas por disparos.

¿Por qué asesinaron a tres personas en Hermosillo?

Después de analizar los videos de seguridad y obtener algunos testimonios, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora puso como principal línea de investigación un móvil pasional.

El caso se investiga bajo la hipótesis de trabajo de un doble homicidio seguido de un suicidio por el sujeto que viajaba en los asientos de atrás.

Esto es lo que se sabe del homicidio de las tres personas

Los reportes dicen que el hombre localizado en la parte de atrás del vehículo ya estaba identificado y contaba con antecedentes por amenazar de muerte a la mujer fallecida.

Además, las autoridades señalaron que este hombre tenía presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona de la frontera.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES avanza en investigación de doble homicidio y suicidio



- Se establece hipótesis de trabajo de móvil pasional



Hermosillo, Sonora, 9 de agosto de 2026.- Con relación a los hechos ocurridos durante las primeras horas del pasado sábado 8 de agosto, donde… pic.twitter.com/Vi4FbEbK3O — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 9, 2026

Así habría ocurrido el ataque antes del hallazgo

Todo indica que el agresor llegó primero a un parque en una zona distinta de la ciudad. Ahí sorprendió a la pareja y comenzó a discutir violentamente con el copiloto antes de disparar.

Después, la unidad avanzó hasta el punto del hallazgo, donde se presume que el responsable se quitó la vida.

Buscan reconstruir la forma exacta en que sucedieron los hechos

Elementos de la fiscalía y peritos del servicio forense continúan con las investigaciones para definir la posición exacta entre víctima y victimario.

Las autoridades mantendrán los peritajes para cerrar el expediente y confirmar la secuencia con la que se disparó el arma dentro de la camioneta.