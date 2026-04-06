¡Tragedia en Venustiano Carranza! Pareja es hallada sin vida dentro de casa en Peñón de los Baños

El silencio dentro de la vivienda fue la primera señal de alerta. Nadie respondía, nadie abría. Lo que parecía una simple preocupación familiar terminó por destapar una escena trágica en la alcaldía Venustiano Carranza, donde una pareja fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Peñón de los Baños.

La inquietud de sus seres cercanos creció tras varias horas sin lograr contactarlos. Fue entonces que solicitaron apoyo de las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y, al ingresar al inmueble, hicieron el hallazgo: ambos cuerpos se encontraban ahí.

Hallazgo dentro dentro de vivienda en Peñón de los Baños moviliza autoridades

Paramédicos que arribaron poco después confirmaron lo peor. El hombre, de aproximadamente 33 años, y la mujer, de 28, ya no presentaban signos vitales. La escena obligó a desplegar un operativo en la zona, mientras policías capitalinos acordonaban el área para evitar el paso de curiosos y preservar posibles evidencias.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las diligencias correspondientes. Peritos especializados comenzaron con los primeros análisis al interior del domicilio, enfocándose en reconstruir qué ocurrió en las últimas horas de la pareja.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo de una pareja en Venustiano Carranza?

Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades fue que, en una primera revisión, ninguno de los cuerpos presentaba signos visibles de violencia. Este dato abrió diversas líneas de investigación, descartando en un primer momento un posible hecho delictivo directo.

Sin embargo, una hipótesis comenzó a tomar fuerza entre los peritos: una posible intoxicación por gas LP. El hecho de que ambos cuerpos fueran localizados dentro del baño refuerza esta línea, ya que se trata de un espacio donde, en caso de fuga, el gas puede concentrarse con mayor facilidad.

Especialistas continúan con los estudios para confirmar o descartar esta causa. Será a través de los dictámenes periciales y la necropsia de ley que se determine con precisión qué provocó la muerte de la pareja.