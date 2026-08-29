Triste desenlace: Muere “Sola”, la cachorra de tigre blanca con fractura craneal que conmovió a México

La esperanza que había despertado en las redes sociales se apagó de la forma más dolorosa. "Sola", una pequeña cachorra de tigre blanca que pesaba apenas un kilo y padecía una fractura craneal severa, perdió la batalla por su vida tras atravesar horas críticas.

Su frágil cuerpo no resistió las secuelas del grave daño que padecía. La evolución de la felina mantuvo en vilo constante a los especialistas médicos. Horas antes de su fallecimiento, sus signos vitales se convirtieron en una auténtica montaña rusa de inestabilidad.

|Captura de video

El panorama fue tan crítico que obligó al equipo veterinario a poner sobre la mesa la difícil alternativa de la eutanasia para evitarle un sufrimiento mayor. Ante el dilema ético, el coordinador del Ecopark, Jesús Elías Rodríguez, compartió su postura.

En un comunicado reflejó el dilema del equipo: la convicción de haber visto milagros en pacientes que parecían perdidos. Finalmente, el peso de la decisión recayó en sus cuidadores, quienes prefirieron agotar hasta el último recurso y mantener la esperanza de que una intervención quirúrgica pudiera liberar la presión de su fractura.

Lamentablemente, el cuerpo de la cachorra, hija de dos tigres amarillos previamente asegurados, no resistió el tiempo suficiente para llegar al quirófano. Su breve paso por el mundo dejó una profunda huella en quienes siguieron de cerca, a través de las redes sociales, movilizando muestras masivas de solidaridad y cariñot, donde cientos de usuarios siguieron de cerca su lucha y hoy lamentan la partida de una pequeña guerrera que desafió los pronósticos hasta el último segundo.

