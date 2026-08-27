Zoológico clandestino: Hallan más de 130 animales exóticos y 68 mil litros de diésel en cateos de Tamaulipas

Animales exóticos y ejemplares en peligro de extinción fue lo que encontraron tras distintos cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y un rancho, una persona fue detenida.

Una serie de operativos simultáneos encabezados por las autoridades en el estado de Tamaulipas dejó al descubierto una compleja red de actividades ilícitas que combinaba el tráfico y resguardo de fauna silvestre con el almacenamiento clandestino de hidrocarburos.

Operativos simultáneos en cinco inmuebles de Tamaulipas

Las acciones ministeriales se llevaron a cabo en cinco inmuebles estratégicos, abarcando un centro de almacenamiento, un taller mecánico, una gasolinera clandestina y un rancho que funcionaba como el epicentro de estas operaciones ilegales.

El despliegue táctico culminó con la detención de al menos una persona presuntamente vinculada con los ilícitos, además del aseguramiento de arsenales, vehículos y equipo especializado.

Sin embargo, el hallazgo más impactante ocurrió al irrumpir en el predio tipo rancho, donde los agentes descubrieron un inmenso zoológico privado improvisado que albergaba a más de 130 animales exóticos en condiciones que ya son investigadas por especialistas en protección ambiental.

Un zoológico clandestino con especies en peligro de extinción

De acuerdo con los primeros peritajes especializados en la materia, al menos 35 de estos ejemplares pertenecen estrictamente a especies catalogadas en peligro de extinción o sujetas a regímenes de protección especial bajo normativas nacionales e internacionales.

La presencia de estos especímenes en un entorno clandestino evidencia cómo los grupos delictivos utilizan propiedades rurales de difícil acceso para ocultar cargamentos de fauna sustraída de su hábitat natural o introducida ilegalmente al país.

#IMPORTANTE 🚨 ¡Cateos en Tamaulipas destapan presunta red de huachicol!



Durante cinco cateos realizados en distintos inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y un rancho, fue detenida una persona ⚠️



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Paralelamente a la fauna rescatada, la intervención dejó al descubierto una infraestructura dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible. En los distintos puntos cateados se confiscaron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de autotanques nodriza, vehículos adaptados para el transporte de carga pesada y sofisticado equipo técnico diseñado específicamente para la extracción y el manejo clandestino de hidrocarburos.

Las autoridades también decomisaron diversas armas de fuego de uso exclusivo y equipos de comunicación táctica, lo que confirma el alto nivel operativo y de seguridad con el que operaban estos sitios en la región.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance de la red criminal, la procedencia exacta de los animales y el destino del combustible asegurado, mientras los ejemplares rescatados quedan bajo el resguardo de instituciones especializadas para su valoración y atención médica urgente.

