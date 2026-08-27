Explota su auto en San Petersburgo: Muere un militar del ejército ruso

Un oficial de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia perdió la vida y su esposa resultó gravemente herida por la explosión de su automóvil en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante del país, informaron medios locales y organismos de seguridad en Rusia.

De acuerdo con reportes del periódico digital Fontanka y el canal de noticias Mash, la víctima mortal fue identificada como un teniente coronel del ejército ruso, mientras que su cónyuge fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

An improvised explosive device detonated inside a car in the Shushary district of St. Petersburg, killing the driver, Russian media report. The victim was identified as a lieutenant colonel of the Russian Armed Forces, and the vehicle reportedly belonged to a representative of… pic.twitter.com/zqCxR5LmE0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

El Comité de Investigación de la Federación de Rusia confirmó la apertura de una causa penal tras el incendio y destrucción del vehículo. Si bien el organismo oficial no precisó el rango ni la filiación militar del fallecido en sus comunicados , las imágenes difundidas por plataformas locales mostraron un perímetro acordonado por la policía en San Petersburgo, con escombros del chasis esparcidos sobre la vía pública.

Peritos y especialistas en explosivos trabajan en el lugar de los hechos para determinar la naturaleza y composición del artefacto utilizado en la detonación.

Las primeras hipótesis apuntan a la colocación de un dispositivo explosivo improvisado adosado al vehículo de la pareja. Las autoridades federales rusas mantienen la investigación bajo reserva mientras se recaban evidencias periciales en la escena.

Atentados en Rusia

El suceso se enmarca en una serie de ataques y atentados selectivos registrados en territorio ruso y en zonas bajo control de Moscú. Históricamente, las autoridades en Rusia han atribuido este tipo de operaciones con coches bomba a los servicios de inteligencia de Ucrania, los cuales han asumido la autoría en diversos casos, manteniendo silencio en otros.

El antecedente más reciente ocurrió el pasado 13 de agosto en Crimea, donde otro oficial militar ruso falleció tras la detonación de una bomba instalada en su automóvil. En ese incidente, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron posteriormente a una mujer acusada de perpetrar el asesinato por orden de los servicios especiales ucranianos. Hasta el momento, el gobierno de Ucrania no ha emitido comentarios respecto a la explosión registrada en San Petersburgo.