VIDEO: Explosión en cafetería de San Petersburgo deja muerto a famoso bloguero militar prorruso

Un artefacto explosivo detonó en una cafetería de la ciudad rusa de San Petersburgo y provocó la muerte de Vladlen Tatarsky, un famoso bloguero militar prorruso, además de que la explosión dejó a otras 15 personas heridas.

Conforme a medios de Rusia, una presunta bomba detonó durante la mañana del domingo (2 de abril de 2023), en Street Bar, una cafetería de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia. Los servicios de emergencia han reportado que al menos quince personas resultaron heridas tras el siniestro.

Un portavoz de los servicios de emergencia de Rusia le dijo a la agencia de noticias TASS que: "Se ha establecido que 15 personas resultaron heridas. Una persona murió". Por otra parte, una fuente de las Fuerzas de Seguridad de Rusia le dijo a la agencia oficial TASS que "la fuerza del artefacto explosivo era de más de 200 gramos de TNT".

Medios de Rusia han señalado que la explosión tuvo lugar en la cafetería "Street Bar", lugar en el que presuntamente se celebraba una reunión en donde se encontraba Vladlen Tatarsky, el prominente bloguero militar prorruso.

Ucrania acaba de perpetrar otro atentado terrorista en San Petersburgo. El objetivo era el corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky.



Explosivos en un restaurante. Vladlen falleció en el acto. Hay 6 heridos más.



Ucrania es un estado terrorista y la OTAN subvenciona el terrorismo. pic.twitter.com/tbsZ38wein — Liu Sivaya (@liusivaya) April 2, 2023

VIDEO de la explosión en cafetería de San Petersburgo donde murió un conocido bloguero prorruso

Este nacionalista, quien tenía un grupo considerable de seguidores, más de 560 mil seguidores en Telegram, resultó muerto tras la explosión. Cabe señalar que la cafetería se encuentra relacionada con el líder del grupo Wagner.

Vladlen Tatarsky, quien también era un corresponsal de guerra y personaje bastante conocido en Rusia por sus declaraciones en contra de Ucrania, era originario de la localidad de Makeyevka ubicada en la región de Donetsk.

Fuerzas de Seguridad de Rusia sospechan que el artefacto explosivo se encontraba escondido en una figura que le fue entregada al mismo Tatarski justo antes de la explosión que le provocó la muerte.

Tatarsky, cuyo nombre era Makiivka Fomin, tenía 40 años y celebraba con regularidad una serie de charlas en Street Bar, la cafetería de San Petersburgo ubicada en la calle Universitetskaya Naberezhnaya, justo al otro lado de donde se encuentra el museo Hermitage.

El momento en que la estatuilla con una bomba en su interior es entregada al corresponsal de guerra ruso Vladlen Tatarsky



Un hombre le da el regalo al corresponsal de guerra, pero se informa que la estatuilla era de una mujer. pic.twitter.com/9syrBGTr9V — Lorena (@Afroditaa1984) April 2, 2023

¿Qué son los mercenarios de Wagner?

El Grupo Wagner es una milicia privada dirigida por un aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, que opera como una rama independiente del Estado.

Este grupo ha sido descrito como una empresa militar privada, una red de mercenarios, y un ejército privado de facto del Presidente de Rusia Vladímir Putin.

El Grupo de mercenarios Wagner, también llamado PMC Wagner o simplemente Wagner, es una organización paramilitar de origen ruso.