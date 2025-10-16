¿Letra prohibida? Artista rusa es encarcelada por cantar canción vetada

Después de que una artista rusa de apenas 18 años de edad interpretara una canción prohibida en la calle, será encarcelada y además la multarán por cantar la letra que supuestamente critica al Kremlin. Su interpretación ocurrió en la avenida principal de San Peterburgo, conocida como Nevsky Prospekt.

El acto de desafío: Diana Loginova interpreta canción prohibida en Pleno San Petersburgo

Se trata de Diana Loginova, una estudiante de música de 18 años quien actúa con el nombre artístico Naoko, fue detenida y encarcelada por 13 días tras tocar en público la canción prohibida “Swan Lake Cooperative”.

La audiencia de Naoko fue hoy 16 de octubre de 2025. |Reuters.

El miércoles 15 de octubre de 2025, Loginova interpretó el tema del rapero exiliado “Noize MC”﻿, cuyo nombre real es Ivan Alexeyev. Este tema se volvió viral rápidamente en redes sociales rusas y mostró a decenas de jóvenes cantando junto a ella, desafiando abiertamente a las autoridades pese al riesgo de arresto.

Censura simbólica: Las referencias a “El Lago de los Cisnes” y la cooperativa Ozero

En mayo de 2025, un tribunal de San Petersburgo decidió prohibir esta canción porque “puede contener signos de justificación y excusa de actitudes hostiles y odiosas hacia las personas, así como declaraciones que fomentan cambios violentos en el orden constitucional”.

Aunque la letra no menciona directamente al presidente ruso Vladimir Putin ni la guerra en Ucrania, tiene una crítica simbólica al poder mediante referencias al ballet “El Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky, emitido por televisión tras la muerte de líderes soviéticos y en un intento de golpe de Estado en 1991 contra el entonces presidente Mijaíl Gorbachov.

In St. Petersburg, police detained street singer Diana “Naoko” Loginova for performing songs by “foreign agents” Noize MC and Monetochka.



Her latest performance of “Cooperative Swan Lake” a song mocking propaganda and longing for normal life went viral.(I’m not sharing it, don’t… pic.twitter.com/ZT33gyqeMB — Natasha from Russia 🇷🇺 (@natashasrussia) October 15, 2025

Además, el tema hace referencia a la cooperativa “Ozero”﻿, vinculada al círculo cercano de Putin.

Los cargos: De reunión no autorizada a “desacreditación” del Ejército Ruso

El juez consideró que Diana organizó una reunión no autorizada que bloqueó el acceso al metro, un delito administrativo. Después de cumplir 13 días en prisión, la policía informó que se le imputará otro cargo administrativo por “desacreditación” del ejército ruso. Si reincide, podría enfrentar cargos penales y una posible condena de prisión larga.

El autor de la canción: Noize MC y su estatus de “Agente Extranjero” Exiliado

Noize MC, compositor de la canción, se exilió en Lituania tras el inicio de la guerra en Ucrania y fue incluido en la lista de “agentes extranjeros” por Moscú. Dentro de Rusia, la canción y el sitio web del rapero están bloqueados, pero muchos jóvenes usan VPN para seguir escuchándola y expresar su descontento.

Diana, premiada en competencias musicales nacionales e internacionales, se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural entre la juventud rusa.