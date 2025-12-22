¡Luto en el gaming! Muere Vince Zampella, creador de videojuegos icónicos ¿qué le pasó?

La tarde de este domingo sucedió una de las más grandes tragedias para el mundo de los videojuegos en la autopista Angeles Crest en una zona de curvas famosas al norte de Los Ángeles. Alrededor de las 12:45 pm, el Ferrari 296 GTS modelo 2026 que conducía Vince Zampella se salió de la carretera y chocó violentamente contra una barrera de concreto.

Según informes de la Patrulla de Caminos de California (CHP), el impacto provocó un incendio inmediato. Zampella, de 55 años, quedó atrapado dentro del vehículo y falleció en el lugar.

Un pasajero, cuya identidad aún no se revela, salió expulsado por el golpe y murió poco después en un hospital. El auto involucrado era una pieza de ingeniería capaz de superar los 800 caballos de fuerza, un detalle que resalta la magnitud del siniestro.

Videojuegos de Vince Zampella

Hablar de Vince Zampella es hablar de la historia moderna de los videojuegos. Como cofundador de Infinity Ward, fue el arquitecto principal de Call of Duty , la saga que revolucionó los juegos de disparos y se convirtió en un fenómeno mundial.

Su visión no se detuvo ahí; tras una salida polémica de Activision, fundó Respawn Entertainment.

Desde su nuevo estudio, Zampella demostró que su talento no tenía límites. Realizó grandes proyectos como Titanfall, el exitoso battle royale Apex Legends y la aclamada serie de Star Wars Jedi: Fallen Order. Recientemente, también lideraba los esfuerzos para rescatar la franquicia Battlefield dentro de Electronic Arts (EA).

Vince Zampella: Una carrera exitosa en el mundo de los videojuegos

Bajo el liderazgo de Zampella, sus estudios ganaron innumerables premios y vendieron cientos de millones de copias. Su estilo de trabajo era admirado por desarrolladores de todo el planeta, quienes hoy lo despiden como a un maestro.

Para los jugadores, Zampella fue quien perfeccionó la sensación de "disparar" en un entorno virtual, logrando que los combates épicos se sintieran reales en nuestras manos.

Investigan accidente de Vince Zampella

Las autoridades locales aún están tratando de determinar qué causó que el vehículo deportivo perdiera el control en esa carretera boscosa. Un testigo entregó un video del accidente a la policía, lo cual será clave para entender si hubo fallas mecánicas o exceso de velocidad .

Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de despedida de toda la industria gaming, así como de fans que crecieron con sus juegos.

La comunidad coincide en algo: la industria del entretenimiento ya no será la misma sin su creatividad y liderazgo.