Avión donde viajaba Yevgueni Prigozhin, líder Wagner y adversario de Putin, se desploma en Rusia

La prensa rusa informó que Yevgueni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, se encontraba entre los pasajeros de un avión privado que se estrelló en Tver, al norte de Moscú, Rusia.

De acuerdo con los primeros reportes, el avión Embraer Legacy 600, número de cola RA-02795, se estrelló con 10 personas a bordo; hasta el momento se han encontrado cuatro muertos, informó el Ministerio de Emergencias de la Federación Rusia.

Fuentes del organismo de aviación rusa indicó que en la lista de pasajeros se encontraba el líder de Wagner, aunque no han confirmado si se encuentra entre los cuatro muertos que encontraron.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx — OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2023

El avión, en ruta de Moscú a San Petersburgo, transportaba siete pasajeros y tres tripulantes, entre ellos se encontraba Yevgueni Prigozhin.

"Se ha iniciado una investigación sobre el accidente del avión Embraer ocurrido esta noche en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, entre ellos se encuentra el nombre y apellido de Yevgeny Prigozhin ", informaron las autoridades rusas.

Militar ruso Dmitry Utkin también viajaba en el avión que colapsó en Rusia

La Agencia Federal de Transporte Aéreo publicó los nombres de todos los pasajeros y miembros de la tripulación que iban a bordo del avión Embraer que se estrelló en la región de Tver, indicó la agencia rusa TASS.

Entre ellos, además de Prigozhin, también iba el militar ruso Dmitry Utkin., afirmó en un comunicado la Agencia Federal de Transporte Aéreo.

¿Quién es Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner?

Yevgeny Prigozhin es líder del grupo mercenario Wagner que era aliado de Vladimir Putin en la guerra de Rusia y Ucrania, pero que después se volvió uno de sus principales adversarios al intentar derrocar al presidente en un motín armado que duró dos días.

Prigozhin es una de las caras más visibles de lo que Rusia llama una "operación militar especial", que inició en 2022, y encargado de reclutar a miles de prisioneros rusos para luchar por Wagner.

Prigozhin acusó al ejército ruso de atacar un campamento de Wagner y matar a un “gran número” de sus hombres. Prometió tomar represalias con fuerza, insinuando que sus fuerzas “destruirían” cualquier resistencia, incluidos los controles de carretera y los aviones.

Tras el intento de motín, el líder de Wagner acordó con Putin salir del país y exiliarse en Bielorrusia, posteriormente ya no se supo nada de su paradero.