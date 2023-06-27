Prigozhin, líder de Wagner, inició su exilio en Bielorrusia

Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner, llegó a Bielorrusia este 27 de junio, como acordó con Vladimir Putin, tras un motín contra el ejército ruso que inició el fin de semana pasado.

De acuerdo con medio locales, el mercenario llegó a la ciudad de Rostov en un avión que lo llevó al exilio. La información fue confirmada por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

El sábado pasado, Putin dijo que se les ofreció a los combatientes de Wagner trasladarse a la vecina Bielorrusia para que frenaran el avance hacia Moscú; el propio Lukashenko participó en las negociaciones para poner fin al motín.

Putin elogió a las fuerzas armadas de Rusia por evitar una guerra civil mientras buscaba reafirmar su autoridad después del intento de golpe de estado encabezado por Prigozhin en protesta contra el manejo militar ruso en el conflicto en la guerra de Ucrania.

Lukashenko indicó que el equipo de Wagner se establecerá en una base militar abandonada, donde podrán levantar sus casas de campaña.

¿Qué pasó entre el líder de Wagner y el presidente Vladimir Putin?

Wagner es un ejército de mercenarios privados que lucharon del lado de las fuerzas de Rusia en la guerra con Ucrania; sin embargo, el fin de semana se revelaron contra los altos mandos del ejército de Moscú.

Prigozhin, exiliado de Putin, dijo que lanzó el motín para salvar a su grupo después de recibir la orden de ponerlo bajo el mando del Ministerio de Defensa.

Sus combatientes detuvieron su campaña el sábado para evitar un derramamiento de sangre después de casi llegar a Moscú y lamentaron haber sido obligados a derribar aviones en el camino, dijo.

Los líderes rusos han intentado transmitir que la situación está volviendo a la normalidad tras el motín abortado. Putin se reunió el lunes por la noche con los jefes de los servicios de seguridad, incluido el ministro de Defensa, Shoigu.

Letonia y Lituania pidieron el martes a la OTAN que refuerce sus fronteras orientales en respuesta a las expectativas de que la empresa privada Wagner de Rusia establecerá una nueva base en Bielorrusia después de su motín fallido en casa.

Con información de Reuters