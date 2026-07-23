Mueren 10 miembros de una familia en un incendio provocado por presuntos extorsionadores en Lima

Una tragedia ocasionada por supuesta extorsión del crimen organizado conmocionó a la capital de Perú, Lima, tras registrarse un devastador incendio en Pisagua, en el límite entre los distritos de La Victoria y Cercado de Lima.

El incendio cobró la vida de diez personas, incluyendo a cuatro niños de entre tres y ocho años, miembros de la familia Vílchez, quienes habitaban en un inmueble de madera y triplay donde también tenían sus negocios de fabricación de colchones y al alquiler de vehículos eléctricos.

De los 17 ocupantes que descansaban en la propiedad al momento del incidente, únicamente siete lograron escapar con vida al encontrarse cerca de la puerta de salida cuando los vecinos dieron la voz de alarma durante la madrugada.

Habían sido amenazados por no pagar extorsión

Aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene abiertas varias líneas de investigación, los deudos y vecinos de la zona denunciaron que la tragedia no fue producto de un accidente doméstico, sino de un ataque directo por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Familiares de las víctimas señalaron que varios integrantes del hogar recibían amenazas y cobro de cupos desde semanas atrás, e incluso sufrieron la quema previa de un vehículo. Testigos aseguraron haber visto a sujetos a bordo de dos motocicletas merodear la vivienda momentos antes de que las llamas se propagaran velozmente debido al material inflamable del inmueble.

"Solo pido justicia y que me ayuden. Son diez personas que se han quemado adentro", expresó entre lágrimas Renzo Rojas Meza, sobreviviente del siniestro que perdió a su esposa y a tres de sus hijos en el incendio.

El cobro de piso amenaza la seguridad de los peruanos

El Comandante General de la PNP, General de Policía Oscar Manuel Arriola Delgado, se apersonó al lugar de los hechos junto a unidades especializadas para supervisar la recolección de pruebas, el análisis de las cámaras de seguridad del jirón Pisagua y la remoción de escombros en coordinación con el Ministerio Público.

Las víctimas adultas fueron identificadas como Leonidas Vílchez (72), José María Vílchez (42), Orestes Vílchez Cuadros (29), su pareja Katherine Gómez (29, de nacionalidad colombiana) y Paola Vílchez Cuadros (35), además de cinco menores de edad.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la crisis de inseguridad que atraviesa el país tras registrarse decenas de miles de denuncias por extorsión en los últimos años. La tragedia en Lima representa un duro examen para las compromisos de pacificación y combate al crimen organizado asumidos por la presidenta electa, Keiko Fujimori, de cara a su próxima administración.