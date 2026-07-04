¿Cuándo toma posesión Keiko Fujimori? Fue proclamada presidenta de Perú por el JNE

Keiko Fujimori fue proclamada como presidenta de Perú tras vencer, con apenas 49 mil 641 votos, al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones que se llevaron a cabo en el país sudamericano el pasado 7 de junio.

El estrecho margen de victoria de Keiko Fujimori no fue impedimento para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la ratificara como la nueva gobernante de Perú.

Y es que después de la publicación de los resultados, Roberto Sánchez intentó desacreditar el proceso electoral al denunciar un supuesto fraude en su contra, pero sin presentar ninguna prueba para sostener sus polémicas declaraciones.

¿Cuándo toma posesión Keiko Fujimori como presidenta de Perú?

Ya hay fecha para que Keiko Fujimori tome posesión como la nueva presidenta de Perú, pues con la confirmación de su victoria por el JNE, la máxima autoridad electoral de esa nación, ya no se puede revertir el resultado.

El próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional de Lima, se llevará a cabo un acto cívico para entregar las credenciales a Keiko Fujimori.

Proclamación General de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, en el marco de las Elecciones Generales #EG2026.



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JNE: 95 años custodiando la voluntad popular pic.twitter.com/WfSRkKn1V1 — JNE Perú (@JNE_Peru) July 3, 2026

Mientras que el 28 de julio, en el Día Nacional de Perú, tomará posesión como la nueva mandataria de la nación por un periodo de 5 años (2026-2031), acompañada por Luis Galarreta como el primer vicepresidente y Miguel Torres como el segundo vicepresidente.

¿Quién es Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú?

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima y es hija de Alberto Fujimori, presidente de Perú durante el periodo que abarcó de 1990 a 1992.

Keiko Fujimori estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Boston y una Maestría en la Universidad de Columbia.

Fue investigada y puesta en prisión preventiva dos veces en el marco del denominado caso “Cócteles”, por supuestos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Las elecciones de 2026 fueron la cuarta vez que participó por el cargo presidencial en Perú, perdiendo las tres anteriores en los años 2011, 2016 y 2021.

