¡Volverá a casa! El Papa León XIV visitará Perú, te damos detalles del viaje

El papa León XIV confirmó que viajará a Perú durante la primera quincena de noviembre, el anuncio se realizó tras la audiencia privada que mantuvo el pontífice en El Vaticano con el presidente interino de ese país, José María Balcázar.

¿Qué ciudades visitará el Papa León XIV?

De acuerdo con la agenda que se empezó a manejar en El Vaticano el viaje del pontífice incluirá paradas en Chiclayo, Lima, Piura y Pucallpa.

El Papa León XIV recibió en audiencia a José María Balcázar Zelada, presidente de la República del Perú, quien, posteriormente, se reunió con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado.

“Durante las conversaciones, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más. A continuación, se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”, indica el comunicado de la Santa Sede.

Ambos líderes intercambiaron opiniones sobre la situación sociopolítica regional e internacional, prestando especial atención al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada y las repercusiones de los conflictos.

En la reunión estuvieron acompañados por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

De acuerdo con el presidente de Perú, se prevé que la visita del papa tenga una duración de entre 8 y 10 días, aunque existe la intención por parte del Ejecutivo de solicitar una extensión de su estadía en su nación.

El mandarario peruano difundió que tras extenderle la invitación formal de visitar el Perú, el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.

"Durante la reunión, el sumo pontífice expresó su gran entusiasmo por volver a nuestro país. Asimismo, el santo padre transmitió un profundo mensaje de unidad para todos los peruanos orando por la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación", escribió Balcázar en X.

🇵🇪🇻🇦 En la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV para extenderle la invitación formal de visitar el Perú, encuentro en el que el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.



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Papa León XIV regresará a Perú

El papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, es de nacionalidad peruana; aunque nació en Estados Unidos, es el primer pontífice con nacionalidad peruana tras haber vivido y trabajado como misionero y obispo en Chiclayo. Obtuvo su título de nacionalidad peruana en 2015.