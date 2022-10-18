Mueren 10 niños con leucemia por tratamiento contaminado en Yemen

Al menos 10 niños con leucemia murieron al recibir una dosis de tratamiento contaminado, otros nueve se encuentran graves, informaron funcionarios del gobierno de Yemen durante una conferencia de prensa.

Las autoridades de Yemen explicaron que 29 pacientes con leucemia, todos menores de 15 años de edad, recibieron una dosis de su tratamiento que estaba contaminado con un fármaco llamado metotrexato.

El incidente ocurrió en la unidad de tratamiento de leucemia del Hospital Kuwait, en Sanna’a a finales del mes de septiembre,

Mujahid Maasar, jefe del Consejo Médico Supremo, dijo que 19 de los niños enfermos con leucemia estuvieron expuestos a diversas complicaciones, que iban de severas a moderadas y leves.

#المسيرة_عاجل | مسؤول وحدة علاج اللوكيميا بمستشفى الكويت د.عبدالرحمن الهادي: الأطفال المصابون باللوكيميا مهددون بعدم استمرارية العلاج نتيجة التهويل والاستغلال السياسي — المسيرة - عاجل (@alosbou) October 17, 2022

"Del total de 29 casos que recibieron el fármaco por inyección en la unidad de química del Hospital de Kuwait, diez casos no sufrieron ninguna complicación. 19 casos estuvieron expuestos a diversas complicaciones, incluidas graves, graves, medias y leves”.

Añadió que 10 de los niños enfermos de leucemia que recibieron el tratamiento contaminado fallecieron, y que un caso más seguía en estado crítico y en cuidados intensivos.

Entre los niños que murieron estaba Hashem Suwaid, de 14 años, quien fue enterrado en un cementerio en Sanaa el pasado lunes.

Tras recibir el tratamiento contra la leucemia, el niño presentó fiebre y dolor de cabeza, por lo que fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleció.

"Esta dosis corrupta, después de lo cual desarrolló fiebre alta y dolor de cabeza, fue trasladado a cuidados intensivos y entró en coma hasta que murió como resultado de la dosis corrupta que le fue inyectada. Varios de sus compañeros estaban en el Centro de Leucemia en el Departamento de Leucemia del Hospital de Kuwait", indicó Yahya Saad, tío de Suwaid.

El padre de Hashem, que ya padecía insuficiencia renal y diabetes, murió poco después de enterarse de la muerte de su hijo.

Niños, víctimas de la guerra entre Yemen e Irán

El conflicto en Yemen, ampliamente visto como una guerra de poder entre Arabia Saudita e Irán, se ha cobrado decenas de miles de vidas, ha devastado la economía y llevado a millones a la hambruna.

Un informe emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que más de 10 mil 200 niños han resultado muertos o heridos desde el inicio del conflicto.

El cierre de escuelas y hospitales también ha interrumpido el acceso a la educación y los servicios de salud en todo Yemen.

