VIDEO: Lluvias en Yemen dejan severos daños y personas fallecidas

Las lluvias torrenciales persistentes han provocado graves inundaciones y otros daños naturales en Sanaa, la capital de Yemen, matando al menos a 19 personas e hiriendo a más de 20 en el país devastado por la guerra.

Yemen ha estado experimentando un clima anormal desde principios de este año: primero sufrió una severa sequía en la primavera y luego, cuando comenzó el monzón en el verano, el país fue azotado por fuertes lluvias.

Inundaciones y deslizamientos de tierra por lluvias



Las fuertes lluvias continuas han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en muchos lugares y han dañado un gran número de casas, puentes y carreteras, así como una gran cantidad de tierras de cultivo, causando un gran número de víctimas y pérdidas materiales.

Desplome de edificios históricos

La lluvia torrencial también ha causado el desplome de 10 edificios históricos de la Ciudad Vieja en los últimos días y dañó otros 40 en el sitio del patrimonio mundial de la Ciudad Vieja de Sanaa, informó la televisión al-Masirah, dirigida por los hutíes.



Por lo menos 80 edificios más han sufrido daños a causa de las lluvias y necesitan reparaciones urgentes, señalaron los rebeldes, que han controlado Saná desde que estalló la guerra civil de Yemen hace más de ocho años.

Lluvias torrenciales causan estragos en Yemen. pic.twitter.com/bRkklcki8q — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) August 11, 2022

La antigua ciudad de Sanaa, que data de hace más de 2,500 años, fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1986. Fue añadida a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en 2015 tras el estallido de la guerra civil.

“Podemos decir que la lluvia de este año es muy, muy fuerte. En un sitio de monitoreo en la ciudad capital de Sanaa, la lluvia alcanzó los 88 mm en un solo día”, dijo Mohamed Saeed, subsecretario del Centro Nacional de Meteorología.

“He vivido en Sanaa desde que era un niño, y no he visto una lluvia tan fuerte que puede durar tres o cuatro días como esta en mucho tiempo. La última vez que vi una lluvia tan fuerte fue en el 1970, pero no causó tantas bajas”, dijo Mohammad Badvi, un residente local en Sanaa.

Al menos 84 personas fallecidas

Según las estadísticas de las provincias de Yemen, desde que comenzó la temporada de lluvias a mediados de julio de este año, al menos 84 personas han muerto o resultado heridas debido a las inundaciones en todo el país.

En cuanto a la gran cantidad de víctimas, los expertos dijeron que, además de las calamidades naturales, las desgracias provocadas por el hombre también son factores que no se pueden ignorar.

Afectaciones por la guerra de los últimos años

Debido a siete años de conflictos continuos, la infraestructura de Yemen, como carreteras y puentes, ha carecido de mantenimiento y reparaciones de rutina, por lo que colapsarían o se derrumbarían cuando llegaran las inundaciones, lo que provocaría víctimas.

Al mismo tiempo, la guerra ha provocado el bloqueo de muchas carreteras en Yemen, y la gente se ve obligada a utilizar caminos de tierra en las montañas y los valles de los ríos para el tráfico. Estas rutas temporales están llenas de incertidumbres y han planteado más peligros cuando llegan las fuertes lluvias.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil desde fines de 2014, cuando la milicia Houthi respaldada por Irán tomó el control de varias provincias del norte y obligó al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita a abandonar la capital, Sanaa.

La guerra ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado a cuatro millones y ha llevado al país árabe más pobre al borde de la inanición.