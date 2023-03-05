Bomberos combaten incendio masivo en el Bronx, en Nueva York

Servicios de emergencia, como bomberos, laboran en calles del barrio Bronx, en Nueva York, en donde se registró un incendio masivo cerca de la vía Grand Concourse.

En varias zonas del barrio de Nueva York se combate el incendio, cuya columna de humo se observa desde diversas partes de la ciudad.

El departamento de bomberos de Nueva York informó que el incendio masivo activó cinco alarmas en Grand Concourse, a la altura de 181st Street en el Bronx.

ATENCIÓN🔥 | Bomberos luchan contra un incendio en el #Bronx, Nueva York. pic.twitter.com/2WvybZITNW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 5, 2023

¿Qué causó el incendio en el Bronx hoy 5 de marzo?

De acuerdo con información de CCN, hay al menos siete personas lesionadas por el incendio masivo, que ocurrió en un edificio comercial del Bronx.

El canal de televisión estadounidense indicó que las llamas del inmueble habrían sido causadas por una batería de litio.

El comisionado de bomberos de Nueva York aseguró que las baterías de litio han sido culpables de más de 400 incendios en la ciudad en los últimos cuatro años.

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 2096 Grand Concourse in the Bronx. Operations are ongoing. pic.twitter.com/MnPHXCVsAb — FDNY (@FDNY) March 5, 2023

En enero de 2022 se registró la que se considera una de las peores tragedias, pues el incendio en un edificio en el Bronx dejó un saldo de 17 víctimas.

La causa del incendio, de acuerdo con autoridades, sería las fallas de un calentador eléctrico en un edificio de apartamentos en Nueva York.