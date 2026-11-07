Dos servidores públicos del municipio Tepeyahualco, Puebla, perdieron la vida este sábado 7 de noviembre de 2026 tras un accidente automovilístico en la carretera Puebla-Perote.

De acuerdo con los primeros reportes, el fatal percance se registró en la madrugada. Luego del accidente, las víctimas fueron identificadas como funcionarios municipales.

¿Quiénes son los servidores públicos que murieron en accidente en Puebla?

Una de las víctimas fue identificada como Abigail Moyano Salazar, quien era Consejal de Derechos a los Niños, Niñas, Adolescentes y Juventud del ayuntamiento.

La otra persona es Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte, secretario general del Consejo Municipal.

A través de redes sociales, el Concejo Municipal de Tepeyahualco, confirmó el fallecimiento de ambos servidores públicos y expresó sus condolencias.

“Nos unimos en oración por su eterno descanso y nos fraternizamos con la pena que embarga a sus familiares y amigos.A la comunidad en general, pedimos respeto y empatía por esta irreparable pérdida”, escribió.

¿Qué se sabe del accidente en Puebla donde murieron funcioarios de Tepeyahualco?

Al parecer el vehículo en el que viajaban Abigail Moyano Salazar y Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte chocó contra un tráiler de carga, reportó TV Azteca Puebla.

La información preliminar indica que la presencia de la neblina en la zona habría reducido la visibilidad y eso complicó la conducción.

Protección Civil de Puebla reportó accidente en autopista Amozoc-Perote

En su cuenta de Facebook, la Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que atendió una colisión en la autopista Amozoc-Perote.

Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional y autoridades municipales para atender un percance vehicular en el kilómetro 63, donde se vieron involucrados un vehículo particular y un tractocamión.

Protección Civil del estado confirmó que las dos personas que viajaban en el vehículo particular perdieron la vida.

Posteriormente se realizaron las maniobras de extracción y las diligencias correspondientes en coordinación con las autoridades ministeriales de la fiscalía y el Servicio Médico Forense.