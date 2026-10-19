Tragedia en la México-Puebla: tráiler choca, deja dos muertos y varios lesionados

Un fuerte accidente en la autopista México-Puebla dejó dos personas muertas y seis lesionadas la tarde de este lunes, a la altura de Ixtapaluca, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de plataforma que transportaba cemento se volcó y quedó atravesado en ambos sentidos de la vialidad, luego de impactar contra el muro de contención y seis vehículos.

¿Dónde ocurrió el accidente en la autopista México-Puebla?

El percance se registró en el kilómetro 46, aproximadamente a tres kilómetros de la caseta de San Marcos, en el municipio de Ixtapaluca.

El conductor del tráiler y su acompañante perdieron la vida. Además, seis personas resultaron lesionadas y recibieron atención de los paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Tragedia en la México–Puebla. Un fuerte choque entre un tractocamión y varios vehículos particulares dejó al menos dos personas sin vida. Toma precauciones si circulas por la zona. https://t.co/vTIgKL7T35 https://t.co/0itj3SzgFB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

Hasta el momento de los primeros reportes, se esperaba el arribo del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento de los cuerpos.

¿Qué hacer si ocurre un accidente en carretera?

Si te encuentras cerca de un choque de esta magnitud, lo más importante es evitar otro percance y permitir el paso de los servicios de emergencia.

Reduce la velocidad: si detectas vehículos detenidos o restos sobre el pavimento, frena de manera gradual.

Mantén la distancia: no te acerques a las unidades siniestradas ni te detengas en carriles de circulación.

Reporta el accidente: llama al 911 si hay personas lesionadas o necesitas apoyo de emergencia. También puedes comunicarte con CAPUFE al 074 en tramos bajo su operación.

No obstaculices el paso: deja libres los carriles para ambulancias, bomberos y autoridades.

No muevas a los lesionados: salvo que exista un peligro inmediato, espera a que llegue personal capacitado.

¿Cómo prevenir accidentes al circular por autopistas?

Aunque no todos los accidentes pueden evitarse, algunas medidas ayudan a reducir los riesgos, especialmente en vías de alta velocidad como la México-Puebla.

Respeta los límites de velocidad, conserva una distancia segura, evita rebasar por zonas peligrosas y presta atención a las condiciones del camino. Si conduces cerca de vehículos pesados, procura mantener suficiente espacio para reaccionar ante una frenada o una maniobra inesperada.

Ante cualquier señal de riesgo, disminuye la velocidad sin hacer movimientos bruscos y sigue las indicaciones de las autoridades.