Brujas salvan fiesta a empujones, camioneta arrasa puesto de disfraces y muerte en la México-Puebla; esto pasó mientras dormía

Mientras dormía, la Ciudad de México (CDMX) y su zona conurbada registraron un accidente mortal, un aparatoso choque contra un comercio de temporada y hasta una revuelta nocturna en plena fiesta.

La jornada destacó por el choque fatal de una conductora en el kilómetro 31 de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca; el impacto de una camioneta contra un puesto en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, y un bloqueo sobre el Eje Monterrey, en la colonia Roma Norte, para frenar a las autoridades.

Muerte en tramo oscuro de la autopista México-Puebla

Frente a la planta de bombeo de Santa Bárbara, en un sector en penumbra, una mujer adulta murió al volante cuando circulaba hacia la capital. La conductora estrelló su auto compacto contra la aguja que divide los carriles centrales de los laterales. Su cuerpo quedó dentro del vehículo, mientras la Guardia Nacional abanderó el sitio para que los servicios periciales trabajaran en la escena, y comenzaran con el levantamiento del cuerpo después de la trágico momento.

Debido a la alta velocidad, su conductora perdió la vida | AN

Camioneta embiste puesto de disfraces en Agrícola Pantitlán

Por otro lado, el susto ocurrió en Eje 1 Norte Avenida Xochimilco y Calle 4, donde una camioneta de transporte de Nezahualcóyotl de la ruta La Perla-Reforma, chocó contra un auto, golpeó un vehículo estacionado y se estampó contra un puesto de disfraces. Tres personas recibieron atención por golpes y un niño fue llevado al hospital. Tras el percance, las autoridades trasladaron al chofer de la unidad y al otro conductor involucrado al Ministerio Público.

El conductor se estampó y terminó derribando el puesto de disfraces| AN

Brujas y diablos defienden su fiesta a empujones en la Roma

Para finalizar, una fiesta de disfraces estuvo a punto de terminar en un antro cuando personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y de Protección Civil llegó para realizar una revisión. Sin embargo, los asistentes vestidos de brujas, diablos y monstruos respondieron a empujones, bloquearon el Eje de la calle de Monterrey 56, a pesar de la batalla campal contra las autoridades, lograron echar atrás el operativo oficial para que la celebración continuara.