A 3 años de la muerte de George Floyd, sigue la violencia policial en Estados Unidos

A tres años de que un policía presionara su rodilla contra el cuello del afrodescendiente George Floyd durante nueve minutos, causándole la muerte, la violencia policial en Estados Unidos es un problema que va en aumento.

Según un recuento del sitio Mapping Police Violence, el año 2022 fue el más mortífero en términos de incidentes relacionados con las fuerzas del orden desde 2013. Hubo un promedio de más de tres personas muertas al día y alrededor de 100 al mes.

En total, durante el año pasado fallecieron mil 176 personas en Estados Unidos, lo que representa un aumento de 31 muertes en comparación con 2021.

De estas cifras, 132 homicidios (11%) fueron casos en los que no se alegó ningún delito, Por su parte,104 estuvieron relacionados con situaciones de salud mental o bienestar, 98 involucraron infracciones de tránsito y 207 (18%) estuvieron relacionados con otras denuncias de crímenes no violentos.

Today, America mourns the murder of George Floyd three years later.



I'll never forget Gianna Floyd's words: “Daddy changed the world.”



He has – unifying people of every race and generation in peace and with purpose to say: Enough.



Hate can never have safe harbor in America. pic.twitter.com/8lrRIkiIMI — President Biden (@POTUS) May 25, 2023

Según el análisis, los afrodescendientes representaron el 24% de las personas asesinadas por agentes del orden, esto a pesar de constituir solo el 13 por ciento de la población.

Entre 2013 y 2022, este grupo de la población tuvo tres veces más probabilidades de morir a causa de la violencia policial que los caucásicos, y la desigualdad es especialmente grave en ciudades como Minneapolis. En esa ciudad, la policía ha matado a residentes negros a una tasa 28 veces mayor que la de ciudadanos blancos, mientras que en Chicago, el índice es 25 veces mayor.

Pese a este análisis, según un estudio realizado por el Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo y el Proyecto de Supervisión Gubernamental, los datos revelan que el gobierno federal en realidad desconoce con certeza el número de personas que mueren bajo la supervisión de la policía.

Casos de mayor impacto de muertes a manos de la policía en Estados Unidos

Uno de los casos que causó mayor conmoción este año en Estados Unidos en relación a la violencia policial contra los afrodescendientes fue el de Tyre Nichols, quien recibió una paliza mortal en Memphis, Tennessee, en enero pasado. También se incluye el caso de Irvo Otieno, quien murió asfixiado en marzo después de que nueve personas intentaron inmovilizarlo.

Aunque estos incidentes merecen el repudio de la sociedad, poco ha cambiado desde el asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020. A pesar de las numerosas manifestaciones en todo el país exigiendo justicia tras su fallecimiento en Minneapolis, Minnesota, los avances han sido escasos.

¿La policía tiene la facultad de matar?

Aunque la decisión depende de la leyes y situación de cada país, existen rigurosas normas y regulaciones internacionales que establecen las pautas para el uso de la fuerza, incluyendo los medios letales por parte de la policía.

Los Principios Básicos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley son el principal marco internacional que aborda el uso de la fuerza por parte de la policía. Sin embargo, todas las autoridades de cualquier Estado tienen la obligación máxima de salvaguardar la seguridad de lo ciudadanos.