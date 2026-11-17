Ana Lívia Alves, una estudiante de medicina e influencer brasileña de 25 años, murió tras sufrir un accidente automovilístico sobre la carretera BR-020, cerca de los municipios de Maranguape y Caridade, en el estado de Ceará, Brasil, durante la tarde del lunes 16 de noviembre de 2026. La joven conducía una camioneta cuando perdió el control de la unidad, que terminó fuera del camino y volcada.

La noticia de su fallecimiento llamó la atención por la actividad que Ana Lívia mantenía en redes sociales; instantes antes del accidente había compartido un video mientras conducía y una fotografía del camino por el que viajaba, su destino era Canindé, luego de salir de su domicilio en Fortaleza.

¿Qué le pasó a Ana Lívia Alves en la carretera BR-020?

El accidente ocurrió en un tramo de la carretera BR-020, en las inmediaciones del límite entre Maranguape y Caridade, dentro de la región metropolitana de Fortaleza.

De acuerdo con las autoridades, la joven habría tenido dificultades para controlar su camioneta durante el trayecto, la unidad salió de la vía y volcó, provocándole lesiones que terminaron con su vida.

Hasta el momento, los datos compartidos no precisan qué originó la pérdida de control del vehículo ni detallan las circunstancias mecánicas o de tránsito que pudieron influir en el percance.

¿Quién era Ana Lívia Alves, la influencer que murió a los 25 años?

Además de estudiar medicina en la Universidad Estácio, en el municipio de Canindé, Ana Lívia participaba en la administración del negocio de ropa familiar junto a su madre, Ana Silvia. Era hija de los empresarios César Alves y Ana Silvia, propietarios también de un establecimiento dedicado a la crianza de caballos.

En Instagram compartía momentos de su vida cotidiana, entre ellos viajes, rutinas de ejercicio y actividades relacionadas con sus estudios.

Universidad y familiares lamentan la muerte de Ana Lívia

Tras conocerse el fallecimiento, la Universidad Estácio expresó sus condolencias y recordó a la joven como parte de la historia de su comunidad estudiantil; también hubo mensajes de solidaridad de negocios vinculados con su familia y de autoridades locales.