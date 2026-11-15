Un joven de 19 años murió tras el ataque de un tigre en Pakistán mientras grababa un video de TikTok; dos hombres fueron arrestados.

Un joven de 19 años murió después de ser atacado por un tigre en una finca privada de Lahore, Pakistán, durante la grabación de un video para un influencer de TikTok realizada el pasado jueves 12 de noviembre.

El caso llevó a las autoridades a detener al creador de contenido Nouman Hassan y al propietario del establecimiento, identificado como Fayyaz, mientras investigan las condiciones en las que se permitió utilizar al felino para producir el material.

La víctima, identificada como Talha, trabajaba en la propiedad y sufrió lesiones de gravedad cuando el animal salió de su jaula.

Aunque fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, falleció durante el tratamiento; las pesquisas también contemplan un posible intento de ocultar las circunstancias del ataque, pues inicialmente se habría buscado atribuir las heridas a un perro.

کاہنہ پولیس نے فارم ہاؤس میں شیرنی کے حملے سے 19 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے واقعے میں فارم مالک اور ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے فارم ہاؤس پہنچنے والے ٹک ٹاکر کی موجودگی میں شیرنی قابو سے باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں فارم کا ملازم شدید زخمی ہوا اور دورانِ علاج… pic.twitter.com/GfsKmxmp70 — Lahore Police Official (@Lahorepoliceops) November 12, 2026

¿Cómo ocurrió el ataque del tigre durante la grabación?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Nouman Hassan acudió a la finca para realizar un video para TikTok y habría solicitado que sacaran al tigre de su encierro.

La presencia del animal fuera de su jaula terminó en una agresión contra Talha, quien se encontraba trabajando en el lugar.

Las autoridades todavía deben establecer qué medidas se aplicaron antes de liberar al felino y quién autorizó que permaneciera fuera de su espacio de resguardo durante la grabación; además, por ahora, la información disponible no precisa cuánto tiempo transcurrió entre el ataque y el traslado del trabajador al hospital.

Investigadores indagan un posible intento de encubrimiento

Otro aspecto que tomó relevancia en las diligencias es la versión inicial sobre las lesiones del joven. La Policía de Kahna investiga si alguien intentó presentar el caso como una agresión de un perro para ocultar que el responsable había sido el tigre.

La identificación del animal permitió orientar las investigaciones hacia las condiciones de seguridad de la finca y la responsabilidad de quienes participaron en la grabación.

Detienen a responsables y entregan al tigre a autoridades

Entre los arrestados figuran Hassan y Fayyaz. Algunos reportes señalan que una tercera persona también fue detenida, aunque no se ha precisado su identidad ni qué participación habría tenido.

El tigre quedó bajo resguardo de las autoridades de vida silvestre de Pakistán. La investigación busca determinar si la propiedad tenía autorización para mantener al animal, si cumplía con las medidas de protección necesarias y si existió negligencia en los hechos que terminaron con la muerte del trabajador.