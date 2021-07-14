Avioneta choca contra casa y provoca incendio en California

Una avioneta chocó contra una casa momentos después de que había despegado, provocando un incendio en la zona de Monterra Ranch, un vecindario en el condado estadounidense de Monterrey, en California.

A través de las redes sociales, el cuerpo de bomberos de Monterra Ranch, en California, publicó una imagen del accidente, en la que se observa el humo que generó el incendio tras el impacto de la avioneta contra la casa.

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De acuerdo con la información de los bomberos locales, el choque de la avioneta contra la casa se registró cerca de la carretera 68 en el vecindario de Monterra Ranch, en California.

Medios de comunicación internacionales reportaron que el choque de la avioneta se registró este martes 13 de julio antes de las 11:00 de la mañana de la hora local.

MCRFD, CAL FIRE, City of Monterey FD, City of Seaside FD , AMR. SO. On scene of airplane into a house near Hwy 68 Monterey ranch pic.twitter.com/u8dcPCmUyH — Mont. Co. Regional Fire (@mcrfd) July 13, 2021

Las autoridades no han especificado el número de pasajeros de la avioneta ni las personas que pudieron resultar lesionadas. Sin embargo, los informes indican que el piloto era la única persona a bordo, pero su estado de salud aún se desconoce, dijo un portavoz de la Oficina del Sheriff.

Las autoridades reportaron que el equipo contra incendios ya atendía el incidente registrado en la casa y solicitó ayuda adicional para tratar de contener la extensión del incendio hacia la maleza que hay en la zona.

Monterey airport says FAA and NTSB investigators en route from Seattle to investigate crash of twin engine plane that crashed in Monterra Ranch neighborhood shortly after takeoff, catching two homes on fire.. live reports @ksbw at 5&6.. photo: Brian Poma pic.twitter.com/4du8HNU9EE — Felix Cortez (@FelixKSBW) July 13, 2021

Avioneta perdió comunicación antes del accidente en California

Los medios locales especificaron que la avioneta bimotor tipo Cessna despegó de un aeropuerto regional cerca de las 10:40 horas, pero minutos después, ya cuando se encontraba en vuelo, perdió comunicación y salió del radar de los operadores aéreos en el estado de California.

Las autoridades locales ya comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

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