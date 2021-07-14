En Brasil, hospitalizan a Jair Bolsonaro por un ataque de hipo

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fue hospitalizado la mañana de este miércoles para que se le realicen estudios y determinar el origen de una crisis de hipo, originada desde hace 13 días y que le ha provocado otros malestares, como dolor abdominal.

De acuerdo con un comunicado de la presidencia de Brasil, el mandatario ingresó al Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, para que se le practiquen los análisis y encontrar la causa del hipo.

El texto afirma que Jair Bolsonaro, de 66 años de edad, "está animado y bien"y que deberá permanecer en observación entre 24 y 48 horas, aunque no necesariamente en el hospital.

De acuerdo con medios locales, el mandatario tuvo un dolor abdominal muy intenso alrededor de las 4:00 de la mañana de este miércoles, por lo que la primera dama, Michelle, llamó al equipo médico, que determinó que lo mejor era trasladarlo a un hospital y averiguar la causa del hipo.

Reportes también señalan que Jair Bolsonaro presentó dificultad para hablar durante los últimos días, derivado de la crisis de hipo que sufría, además de que también tuvo que cancelar una cumbre con el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco; el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; y el presidente de la Suprema Corte, Luiz Fux, programada para este miércoles.

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Prevén que Jair Bolsonaro vuelva a actividades el lunes

Medios locales y fuentes cercanas al presidente de Brasil señalan que a pesar de haber sido hospitalizado, es probable que el mandatario retome su agenda a partir del próximo lunes, aunque dependerá de los resultados que arrojen los estudios y su evolución durante los próximos días.

Jair Bolsonaro ha ingresado a quirófano en cinco ocasiones durante los últimos tres años, cuatro de ellas a consecuencia del cuchillazo en el estómago que recibió durante la campaña electoral de 2018. Además, en septiembre del año pasado el mandatario ingresó de nueva cuenta al quirófano para extraerle un cálculo renal.

También el año pasado, Bolsonaro se infectó de Covid-19, por lo que se ausentó de la escena pública por un par de semanas.

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