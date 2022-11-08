Cómo identificar alcohol adulterado como el que mató a 31 en Ecuador

Al menos 31 personas murieron en dos provincias de Ecuador tras beber alcohol adulterado, informó mediante un comunicado el Ministerio de Salud del país. En total se reportaron 90 personas intoxicadas.

La dependencia indicó que en el municipio de Esmeralda se reportaron 39 personas intoxicadas, de las cuales se han muerto 17; mientras que en Santo Domingo, hay 52 enfermos y van14 muertos.

Los decesos por consumir alcohol adulterado comenzaron desde el pasado 24 de octubre, el deceso más reciente se reportó el 7 de noviembre.

El Ministerio de Salud de Ecuador indicó que “las acciones interinstitucionales de vigilancia epidemiológica y control se mantienen” y exhortó a las personas a no consumir alcohol sin registro sanitario.

Reporte de @Salud_Ec sobre casos de intoxicación por consumo de alcohol adulterado:



🏷️ 90 confirmados (4 críticos)

🏷️ 34 con alta médica

🏷️ 31 fallecidos



⚠️ Exhortamos a la población a no consumir alcohol y/o alcohol sin registro sanitario



Más info: https://t.co/aaMdSEMoZK pic.twitter.com/78eWewhvUl — Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) November 8, 2022

“Insistimos a la ciudadanía que tras el consumo de bebidas alcohólicas y si presenta síntomas de alerta, como alerta borrosa, náuseas, mareos y dolor abdominal acuda al centro de salud más cercano”.

Señales para distinguir un alcohol adulterado

El consumo de alcohol adulterado se volvió un problema grave de salud, ya que las consecuencias pueden ir desde una leve intoxicación hasta causarle la muerte a las personas que lo consumen.

Por ello, te dejamos una serie de consejos para distinguir una botella de alcohol adulterado y evitar su consumo.

Es necesario aclarar que se considera alcohol adulterado a las bebidas que carecen de cualquier regulación sanitaria, ya que podrían estar elaboradas con sustancias de dudosa procedencia que resultan dañinas para la salud.

La primera señal para distinguir si una bebida está adulterada es que la botella no debe girar ni escurrir su contenido, en caso de que eso suceda, evita comprarla.

Compara junto a otras botellas que el llenado sea exactamente el mismo, ya que un proceso manual no tiene tanta precisión.

Gira la botella y después regresala a su posición original, y nota como suben burbujas, si ves partículas que caen, se trata de un producto que no fue elaborado con suficiente calidad e higiene.

Revisa que el holograma sea auténtico y no tenga tachaduras o enmendaduras. Además debe tener un grabado laser con refracción de luz en cada parte del grabado que proyecta diferentes colores según el ángulo de incidencia de la luz. Si eso no ocurre, se trata de alcohol adulterado.

Las etiquetas deben estar bien pegadas y su sistema de pegado horizontal impide que se retiren por completo. Las etiquetas tampoco deben estar pegadas encima de otras.