Al menos 17 muertos por consumir cocaína adulterada en Argentina

En Argentina, al menos 17 muertos y 56 personas se encuentran hospitalizadas tras consumir cocaína adulterada, informaron autoridades de Buenos Aires.

Según los informes, los primeros muertos se produjeron en el hospital San Bernardino y se trató de cuatro hombres de edades entre 32 y 45 años, de quienes se desconocen sus identidades.

“Supimos de casos de personas con cuadros graves de intoxicación por consumo supuestamente de cocaína adulterada”, informaron autoridades del municipio Tres de Febrero, en Buenos Aires, Argentina.

Por lo que pidieron a las personas que recientemente hayan consumido este tipo de sustancia, estar atentos de posibles síntomas para descartar que compraran la droga adulterada.

“Se informa que hay desaparecidos en la vía pública y en domicilios, aún no se puede identificar la cantidad”, agregó una fuente oficial de Argentina.

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Debido al número creciente de muertos derivados por la droga, el Ministerio de Salud de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica por intoxicación con cocaína adulterada.

El Ministerio de Salud agregó que todavía están recibiendo personas en estado grave, por lo que la cifra de muertos podría aumentar. Detalló que el sistema de emergencia ingresó a personas con los mismos síntomas en diferentes centros de salud en Buenos Aires.

Detienen a sospechosos de vender cocaína adulterada en Argentina

Las fuerzas de seguridad de Buenos Aires, Argentina, detuvieron a algunos sospechosos de vender la cocaína adulterada, luego de que se produjeran las primeras muertes durante la mañana de este miércoles miércoles.

Marcelo Lapargo, fiscal general del municipio de San Martín, destacó la rapidez con la que se realizaron todos los análisis para frenar la distribución de la cocaína adulterada en Argentina.

"No es una investigación normal, los allanamientos que se hicieron hoy normalmente habrían requerido quizás una semana de trabajo anterior (...) pero hoy lo que importaba era allanar lo más rápido posible para que la venta de cocaína adulterada se pare, se corte y para que los muertos sean los menos posibles, esta es una investigación muy atípica", dijo Lapargo en una entrevista para un medio local, y agregó que el gobierno de Argentina no está "acostumbrado a este nivel de muertes.”

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, informó que aún se esperan los resultados de los análisis de laboratorio y los interrogatorios a los sospechosos detenidos.

