Los rescatistas y voluntarios excavaron en el lodo y los escombros este martes 21 de febrero, con la esperanza de encontrar a los desaparecidos después de las recientes inundaciones en Brasil, cuando el número de muertos aumentó a 46.

Usando poco más que palas, hachas y, a veces, sus propias manos, los bomberos y voluntarios buscaban sobrevivientes bajo los escombros apilados en las calles de la playa de Barra do Sahy, en la ciudad de Sao Sebastiao, estado de Sao Paulo.

Las lluvias masivas durante el fin de semana han provocado deslaves de tierra e inundaciones en las localidades costeras del sureste del país. Casi 2 mil 500 personas aún están desplazadas o sin hogar, dijo el gobierno del estado de Sao Paulo en un comunicado, y agregó que el trabajo de rescate continúa.

La ciudad de Sao Sebastiao se llevó la peor parte del número de víctimas mortales, con 45 de las muertos reportados.

Natalia / Damnificada:

Conocí a mucha gente aquí. Conocía a la mayoría de las personas enterradas”.

Ya son 46 muertos por las inundaciones y deslaves en Brasil. REUTERS/Amanda Perobelli|AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Las peores lluvias de los últimos tiempos golpean Brasil

Desde el fin de semana, la zona costera del estado más rico del país se vio afectada por más de 600 milímetros (23,6 pulgadas) de lluvia, que según el gobierno es la cifra acumulada más alta en la historia de Brasil.

Se pronostican más lluvias para la ciudad en los próximos días.

"En realidad es muy difícil. Es lamentable, estamos buscando a nuestra mamá bajo tierra sin saber si está ahí o no. Es difícil.", dijo Bianca de Jesús, otra de las afectadas directas por las inundaciones.

"Nosotros, Felipe y mi esposo Milton, logramos rescatar a algunos sobrevivientes. Estaban un poco bajo tierra pero llegaron a rescatarlos"., contó Debora Dos Santos, otra de las residentes de la zona más afectada.

El número de muertos por las fuertes lluvias e inundaciones que devastaron las zonas costeras del estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil, aumentó a 46, según un comunicado del gobierno estatal.

Casi 2 mil 500 personas aún están desplazadas o sin hogar; los trabajos de rescate continúan.