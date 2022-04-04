Al menos 13 presos muertos y otros 10 heridos durante un violento enfrentamiento entre bandas en una cárcel de Ecuador, informó el domingo el Gobierno, sobre otro episodio de violencia en el sistema penitenciario local.

El enfrentamiento en la madrugada del domingo en la cárcel El Turi, en la andina ciudad de Cuenca, fue una disputa por el control al interior de la prisión, según las autoridades.

Lo ocurrido se suma a una serie de motines que el año pasado dejó unos 316 muertos. El Gobierno ha dicho que la violencia carcelaria está vinculada con la disputa de pandillas por el control de las rutas del tráfico de drogas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo el mes pasado en un informe que el sistema está afectado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones de los reclusos.

Patricio Carrillo / Ministro ecuatoriano del Interior:

Hasta el momento se han identificado en la parte exterior 13 víctimas y en las partes internas todavía se está trabajando y haciendo una evaluación.

"La motivación es porque hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han rebelado contra ellos", dijo el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, a periodistas en la ciudad de Cuenca.

Muertos y heridos por motín en la cárcel de “El Turi” en Ecuador.

Otro motín en cárcel de Ecuador; hay al menos 13 muertos

El Gobierno dijo más temprano que al menos 800 policías y militares se encuentran en el centro penitenciario.

Según Carrillo, se están adoptando las medidas para retomar el control de la cárcel, pero advirtió de que no habrá un estado de excepción como declaró el presidente Guillermo Lasso el año pasado para enfrentar la crisis carcelaria.

"Lo vamos a enfrentar con la ley normal", insistió.

El director de la entidad encargada del sistema penitenciario SNAI, Pablo Ramírez, explicó que tras el motín se evacuaron a 90 presos de la cárcel, de los cuales 10 estaban heridos.

Las autoridades dijeron que no se reportaban reos fugados y que habían tomado medidas para evitar que los hechos se repitan en otras prisiones de Ecuador.