Al menos 2 muertos tras paso de “Nicole” en Florida

Autoridades de Florida reportaron al menos dos muertos en el condado de Orange tras el paso de la tormenta tropical “Nicole”, que tocó tierra en el estado como huracán categoría 1 y se fue degradando.

La oficina del Sheriff de Orange informó que dos personas murieron electrocutadas por la caída de un cable de electricidad, provocado por el paso de “Nicole” en la región.

Mediante un comunicado, las autoridades de Orange, Florida, detallaron que alrededor de las 9:30 de la mañana (tiempo local) recibieron una llamada de emergencia por un hombre que se encontraba inconsciente en una avenida.

Al llegar se dieron cuenta que el hombre se había electrocutado al entrar en contacto con un cable eléctrico al momento de salir de su auto. El hombre fue declarado muerto en el lugar.

|Reuters

En el auto se encontraba una mujer inconsciente que también se había electrocutado, por lo que fue trasladada a un hospital donde más tarde perdió la vida.

Los rescatistas de Florida exhortaron a la población a mantener extrema precaución en caso de salir de casa y no tocar cables eléctricos que se encuentren tirados tras el paso de “Nicole”.

“Si están conduciendo y ven un cable eléctrico caído, cambien de dirección de inmediato", dijo el comunicado de prensa, agregando que los residentes deben llamar al 911 si ven una línea tirada.

Miles de personas están sin luz en Florida por el paso de “Nicole”

De acuerdo con Poweroutage.us, el rastreador de servicios públicos, alrededor de 322 mil hogares y negocios se encuentran sin luz debido a la tormenta tropical “Nicole” en Florida.

El 23 por ciento de los cortes de energía eléctrica se reportaron en el condado de Brevard, que incluye a Melbourn. Le siguió el condado de Indian River con el 16 por ciento. Las autoridades ya trabajan para restablecer el servicio eléctrico en el estado de Florida.

En tanto, la tormenta "Nicole" continúa debilitándose a medida que avanza por el centro de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó en su último reporte que "Nicole" se encontraba a unos 48 kilómetros ak noroeste de Tampa, con vientos sostenidos de 80 km/h.