“Nicole” se convierte en huracán en Bahamas; se dirige a Florida

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la tormenta tropical “Nicole” se convirtió en huracán este miércoles al tocar tierra en las Bahamas, por lo que se espera que en pocas horas llegue a la localidad West Palm Beach, en Florida, Estados Unidos.

En el último reporte ofrecido por la CNH indicó que el huracán “Nicole” alcanzó vientos máximos sostenidos de unos 120 kilómetros por hora y se situaba al este de West Palm Beach.

#Nicole become a hurricane as it makes landfall on Grand Bahama Island. See https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/nVKHhvONE8 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2022

Florida en estado de alerta por “Nicole”

Previamente las autoridades de Florida emitieron un estado de alerta ante la posibilidad de que “Nicole” tocara tierra como huracán categoría 1 a lo largo de la costa este del estado.

El estado de alerta se extendió casi 400 kilómetros de la costa atlántica de Florida, desde Boca Ratón a cerca de Flagler Beach, en el norte.

También se activó para la isla Gran Bahama, Bimini, las islas Berry y Ábacos en la esquina noroeste de la nación del archipiélago de las Indias occidentales.

El CNH emitió avisos de marejadas ciclónicas para el noroeste de las Bahamas y gran parte de la costa atlántica de Florida, advirtiendo que los vientos de "Nicole" podrían impulsar traicioneras olas en áreas bajas mucho más allá de la costa.

“Por favor, hagan un plan”, advirtió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los residentes en una conferencia de prensa este miércoles. "Es probable que sea una tormenta que toque tierra y mañana afectará a grandes partes de Florida".

Más de una docena de distritos escolares cerraron el miércoles, y se sumarán más de 20 en todo el estado para el jueves, tras anunciarse que "Nicole" ya era huracán en las Bahamas.

Además, se abrieron quince refugios de emergencia y el gobernador activó a 600 miembros de la Guardia Nacional para los esfuerzos de recuperación, junto con mil 600 linieros en espera para restaurar la energía en las áreas afectadas.

