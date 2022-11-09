Florida declara estado de emergencia por tormenta “Nicole”

Florida declaró estado de emergencia ante el avance de la tormenta tropical “Nicole”, debido a que se está intensificando y se pronostica que podría impactar a Estados Unidos como huracán categoría 1.

Ante el avance de la tormenta, se publicó una advertencia de huracán para unos 400 kilómetros de costa, con millones de residentes anunciados para que se preparen y busquen refugio en albergues.

Se activó el desalojo obligatorio en los condados de Palm Beach y Volusia, en Florida. Las autoridades del estado dijeron que la tormenta “Nicole” es una amenaza directa tanto para la propiedad como para la vida.

🌊 Fuerte oleaje en Palm Beach a medida que la tormenta tropical #Nicole se aproxima a #Florida 🌀



Aumenta el peligro de la marejada ciclónica por la influencia de la luna llena que aumenta las mareas.



Vídeo: Dave Allen pic.twitter.com/qxthkIx3Zo — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) November 9, 2022

El aeropuerto internacional de Orlando canceló todas las operaciones comerciales a partir de la tarde de este miércoles y hasta que las circunstancias permitan la reanudación de los vuelos.

Se espera que la tormenta “Nicole” toque tierra cerca de Melbourne durante la noche del miércoles y la mañana del jueves.

Tormenta “Nicole” se convertirá en huracán

Los meteorólogos indicaron que es probable que la tormenta “Nicole”,con vientos máximos sostenidos de 95 Km/h, se convierta en huracán cerca de las Bahamas, antes de tocar tierra en Florida, Estados Unidos.

#Nicole está muy cerca de evolucionar a huracán, con vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.



Sus vientos con fuerza de tormenta torpical se extienden hasta 740 km, abarcando las Bahamas y el centro-este de #Florida con lluvia fuerte-intensa. 📹: Robert Ray pic.twitter.com/Cg0YGjkbG3 — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) November 9, 2022

Se publicó una advertencia de huracán para la isla Gran Bahama, Bimini, las islas Berry y Ábacos en la esquina noroeste de la nación archipiélago de las Indias Occidentales, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami.

Una extensión de casi 400 kilómetros de la costa atlántica de Florida, desde Boca Ratón a cerca de Flagler Beach, en el norte, también fue puesta bajo advertencia de huracán.

Ese tramo incluye el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, donde la semana pasada fue trasladado hasta su plataforma de lanzamiento de un imponente nuevo cohete lunar de 14 mil millones de dólares para un despegue que estaba previsto para el próximo lunes.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami, emitió avisos de marejadas ciclónicas para el noroeste de las Bahamas y gran parte de la costa atlántica de Florida, advirtiendo que los vientos de "Nicole" podrían impulsar olas traicioneras en áreas bajas mucho más allá de la costa.