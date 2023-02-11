Ya son más de 24 mil 500 muertos tras el terremoto en Turquía y Siria

El número de muertos tras el devastador terremoto del lunes en Turquía y Siria ha llegado a por lo menos 24 mil 500, según las autoridades.

En Turquía, el número de muertos ha aumentado a al menos 21 mil 043 , según la presidencia de gestión de desastres y emergencias del país, SAKOM.

Tayyip Erdogan / Presidente de Turquía:

Además de los edificios ya derrumbados, los otros cuyo número se puede expresar en cientos de miles también se han vuelto inhabitables debido a sus daños. Hasta el momento, la pérdida total de vidas en la zona del terremoto ha llegado a 21 mil 043 y el número de heridos se elevó a 80 mil 097.”

En Siria, el número total de muertos es de 3 mil 513, incluidos 2 mil 166 en las zonas controladas por los rebeldes en el noroeste del país, según la defensa civil de los 'Cascos Blancos', y 1.347 muertos en las partes de Siria controladas por el gobierno, según medios estatales.

Una mujer de 70 años fue rescatada de los escombros en la ciudad turca de Kahramanmaras, 121 horas después de que el devastador terremoto azotara Turquía y Siria.

Esto ocurre solo unas horas después de que un niño de 16 años fuera rescatado con vida de entre los escombros de un edificio destruido en la región.

El terremoto de magnitud 7,8 es el golpe más mortífero experimentado por el país en más de 80 años, causando al menos 21 mil 043 muertos solo en Turquía.

Un oficial de enlace de la ONU en el país advirtió que se están acercando al final de la ventana de búsqueda y rescate, con una "menor probabilidad" de encontrar sobrevivientes bajo los escombros en temperaturas bajo cero.

Ya son más de 24 mil muertos tras el terremoto en Turquía y Siria. REUTERS/Ronen Zvulun|RONEN ZVULUN/REUTERS

Comienzan saqueos en Turquía; Siria suspende búsqueda de sobrevivientes en zonas rebeldes

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, advirtió que se tomarán medidas contra las personas que saqueen y cometan otros delitos en algunas de las áreas afectadas por el terremoto.

La advertencia se produce cuando el presidente dijo que se sabe que al menos 21 mil 043 personas han muerto en Turquía tras el terremoto de magnitud 7,8 del lunes.

Hay una creciente preocupación por la seguridad en la zona del terremoto y el ejército austríaco ha suspendido las operaciones de rescate allí debido a una situación de seguridad cada vez más difícil.

Mientras tanto en Siria la Defensa Civil, conocida como los "Cascos Blancos", anunció el fin de las operaciones de búsqueda de sobrevivientes en las áreas controladas por los rebeldes en el norte y noroeste de Siria luego de los terremotos que azotaron el país y Turquía el lunes.

La organización de voluntarios dijo que creía que nadie atrapado bajo los escombros seguía con vida después de 108 horas de búsqueda, dijeron los Cascos Blancos en un comunicado emitido el viernes por la noche.

Sin embargo, iniciaron una nueva fase denominada operaciones de búsqueda y recuperación de cadáveres. El grupo no dio un número estimado de personas que se cree que están atrapadas bajo los escombros.