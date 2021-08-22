Mujer afgana da a luz en avión que escapó de Kabul

Una mujer afgana dio a luz en un avión militar estadounidense en el que escapó de Kabul, Afganistán, tras la llegada de los talibanes desde hace una semana, informó el Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las autoridades del Comando movilizaron al personal médico cuando se les informó que la mujer afgana tenía complicaciones en el vuelo debido a su embarazo, agregaron en un comunicado que publicaron en redes sociales.

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De acuerdo con las autoridades, la mujer afgana entró en trabajo de parto y comenzó a tener complicaciones, por lo que el comandante del avión decidió descender en altitud para aumentar la presión del aire en la aeronave y ayudar a estabilizar y tratar de salvar la vida de la madre.

Tras aterrizar de emergencia en la base aérea de Ramstein, Alemania, la mujer afgana dio a luz a una niña en la bodega del avión Force C-17, con la ayuda de personal médico que más tarde trasladó a ambas a un hospital.

En el comunicado, el Comando de Movilidad Aérea de las Fuerza Aérea informó que ambas mujeres se encuentran estables de salud.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Miles de personas escapan de Kabul

La llegada de los talibanes a la capital Kabul, en Afganistán, provocó que miles de afganos escaparan de su país debido al miedo que tienen al grupo radical islamista y a sus leyes basadas en el Corán.

Durante los años 90, los insurgentes se apoderaron de Afganistán y sometieron a la población a un régimen basado en el Islam, por lo que las mujeres vieron dañados sus derechos humanos.

Otras religiones fueron prohibidas por los talibanes, quienes destruyeron dos enormes estatuas que representaban a Buda, la más alta medía más de 50 metros de alto y la segunda cerca de 40 metros; estas fueron esculpidas entre los siglos III y V y eran consideradas patrimonio de la humanidad.