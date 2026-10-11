VIDEO | ¡Rescate a cachetadas! Mujer se mete al mar pese a la alerta y agrede a salvavidas en Manzanillo

A pesar de la advertencia de no ingresar al mar, una mujer ignoró todos los protocolos y se metió a bañar en la playa de la Audiencia en Manzanillo la tarde de este sábado.

Cuando los guardavidas se dieron cuenta, ingresaron por ella y la mujer comenzó a manotearles hasta propinarles algunas bofetadas a los salvavidas.

Mujer se mete a bañar a playa en Manzanillo

Una mujer que se metió al mar pese a las advertencias de seguridad terminó detenida por faltas administrativas, luego de golpear a los salvavidas que acudieron a rescatarla en la playa La Audiencia, en Manzanillo, Colima.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando la mujer ignoró las indicaciones de no ingresar al agua y se metió a nadar, a pesar de las restricciones establecidas para prevenir incidentes en el mar.

#CentralDeHuracanes🚨 Ignoró las advertencias y terminó detenida.😡 Una mujer ingresó al mar en Playa La Audiencia, en Manzanillo, pese a las restricciones; cuando los guardavidas fueron por ella, comenzó a golpearlos. Tras sacarla del oleaje, los rescatistas la entregaron a la policía. La mujer quedó detenida por faltas administrativas. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2026

Al percatarse de la situación, los guardavidas ingresaron al mar para ayudarla; sin embargo, durante el rescate, la mujer comenzó a manotear contra ellos, golpeándolos en la cara en varias ocasiones.

Pese a los golpes y a las condiciones del oleaje en el mar de Manzanillo, los salvavidas lograron sacarla del mar y ponerla a salvo. Después de ponerla a salvo, la entregaron a la policía, quienes se hicieron cargo de la situación.

Alerta Roja para Manzanillo

Protección Civil de Manzanillo recomienda no salir bajo ninguna circunstancia. Permanecer en tu casa o en el refugio temporal asignado hasta que las autoridades den a conocer que el peligro ha pasado.

"Las torres del SIAT han emitido alerta roja. Por favor, permanece en casa o trasládate de inmediato a un lugar seguro. Si necesitas ayuda para llegar al refugio más cercano, llama al 911", mencionó en su cuenta Protección Civil Manzanillo.

Aléjate de áreas con riesgos, como ventanas, puertas de vidrio, ya que los fuertes vientos pueden romperlas o proyectar objetos peligrosos. Además, se recomienda desconectar el suministro de gas, luz y agua para prevenir cortocircuitos, descargas eléctricas, explosiones o incendios. Ten en cuenta que las líneas se saturan.