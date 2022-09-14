Mujer asalta banco con pistola para retirar su dinero en Líbano

En Líbano, una mujer interrumpió de forma violenta en un banco, amenazando con una pistola a los cajeros y al gerente retiró 13 mil dólares en efectivo de su propia dinero.

Ello, debido a que la situación económica por la que atraviesa el país, no permite que los bancos otorguen altas cantidades a sus clientes; es decir tiene un tope para retirar dinero de sus ahorros.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, la mujer, identificada como Sali Hafiz, ingresó al Blom Bank ubicado en el vecindario Sodeco de Beirut, amagó con una pistola a los trabajadores y les exigió que le permitieran acceder a sus fondos. Una hora más tarde, la mujer salió del banco con 13 mil dólares de su propio dinero.

🇱🇧 | LO ÚLTIMO: Otra situación de rehenes en un banco en Líbano esta vez una mujer armada que exige que le devuelvan su propio dinero.



Hasta ahora, los libaneses perdieron más del 90% del poder adquisitivo desde finales de 2019. pic.twitter.com/nt71ga0ylC — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 14, 2022

¿Por qué la mujer retiró todo su dinero del banco?

La mamá de la mujer que entró al banco en Beirut, Líbano, aseguró que la pistola era de juguete y que solo fue a reclamar su dinero ya que lo necesitaba para pagar el tratamiento de su hermana con cáncer.

"Si no hubiéramos hecho esto, mi hija podría haber muerto", dijo su madre a Al-Jadeed.

"Todo lo que tenemos es este dinero en el banco. Mi hija se vio obligada a tomar este dinero, es su derecho, está en su cuenta, para tratar a su hermana", dijo.

Este fue el segundo incidente de este tipo en el Líbano en aproximadamente un mes, después de que a mediados de agosto un hombre asaltara otro banco comercial para retirar sus propios fondos para tratar a su padre enfermo.

Después del anterior incidente de rehenes en agosto, el perpetrador acusado fue arrestado pero luego liberado sin cargos después de que el banco retirara su demanda.

Los bancos de Líbano bloquearon a la mayoría de los depositantes de sus ahorros desde que estalló una crisis financiera hace tres años, dejando a gran parte de la población sin poder pagar las necesidades básicas.

