Mujer recibe 30 años de cárcel por aborto involuntario en El Salvador

En El Salvador, una mujer es sentenciada a 30 años de cárcel luego de sufrir un aborto involuntario, informó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organización que representa legalmente a la mujer, e indicó que es la primera condena de este tipo en siete años en el país.

También es el primer fallo por aborto que sucede durante la presidencia de Nayib Bukele, quien el año pasado descartó una reforma para despenalizar el aborto en la nación centroamericana.

"La sentencia (...) es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ser tratados como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres", dijo en un comunicado Morena Herrera, presidenta de Agrupación Ciudadana.

#ElSalvador condena a una mujer por sufrir una emergencia obstétrica. Este lunes 9 de mayo, un juez sentenció a 30 años de prisión a #Esme, quien en vez de recibir atención médica, fue acusada por la @FGR_SV.@AbortoPORlaVIDA @Colecfeminista pic.twitter.com/aZNAi9wmgv — Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador (@CDD_ElSalvador) May 12, 2022

Mujer sufre aborto espontáneo en El Salvador en 2019

La organización relató que la mujer, a quien identificaron como “Esme”, se encontraba sola en su casa en octubre de 2019, cuando comenzó con dolores de parto, la madre fue llevada a un hospital con hemorragia y desgarre.

Después de perder a su bebé, la mujer de 28 años de edad fue acusada por las autoridades de El Salvador de haber provocado la muerte de su hija, y la llevaron a la cárcel, donde permanece desde entonces, alejada de su otra hija de siete años.

La organización que representa legalmente a la mujer indicó que apelará la decisión y acusó al juez de actuar con parcialidad, privilegiando la versión de la Fiscalía “que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género”.

¿Cómo son las leyes contra el aborto en El Salvador?

En los últimos 20 años, unas 181 mujeres han sido encarceladas tras padecer emergencias obstétricas, 64 han sido liberadas, pero cuatro purgan condenas de 30 años de cárcel por homicidio, de acuerdo a datos del organismo de derechos humanos.

El Salvador tiene una de las leyes contra el aborto más severas del mundo. La interrupción del embarazo está prohibida en todas sus formas, incluso en casos de violación, y es castigada con cárcel.

